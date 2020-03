Urge que se declare contingencia sanitaria en el país para dar certidumbre al empleo: Coparmex

Urge la declaratoria de contingencia sanitaria para que haya legalidad y certidumbre en las acciones que tome el sector empresarialal ante los trabajadores sobre la permanencia de su empleo con una percepción salarial por el periodo establecido en la ley, señaló este lunes la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“Certeza a través de la Declaratoria de Contingencia Sanitaria. Sin ella, por más que la Secretaría de Salud invite a la gente a quedarse en casa, diga y pida a los cuatro vientos que las y los trabajadores del sector privado no se presenten en sus empleos, no es posible porque las y los empresarios requieren de la declaratoria para no caer en la ilegalidad, y para brindar certeza a sus empleados y que sepan que no han perdido sus puestos de trabajo”, enfatizó Gustavo De Hoyos Walther, presidente del organismo.

Con esta declaratoria, los trabajadores estarían protegidos por el periodo que marca la ley, al menos un periodo de 30 días en dicha circunstancia, tiempo en el que las empresas estarían obligadas a pagar a sus trabajadores el salario mínimo, mientras que la empresa que pueda, podría ofrecer un salario mayor que el mínimo.

“Treinta días es lo que nos han pedido estar en casa. ¿Por qué no ayudar a las familias mexicanas a que lo hagan en paz? Ello, con la salvedad, como suele ocurrir, de los giros como el de medicamentos, comestibles, agropecuarios e hidrocarburos entre otros, que sean necesarios para la población”, expuso en su comentario semanal.

"¡Hoy le pedimos al Gobierno federal que la declare ya!", enfatizó el líder patronal y añadió que es la mejor protección para las pequeñas y medianas empresas, así como para sus colaboradores.