Unidades de inteligencia no deberían ser tan 'activas'; su trabajo debería ser más interno: Herrera

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, señaló que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, "es muy activo", razón por la que le ha sugerido que el trabajo de inteligencia sea al interior de la dependencia.

Lo anterior ante la crítica del PAN sobre que la UIF solo investiga adversarios políticos del gobierno en turno.

Durante la comparecencia de Herrera ante el Pleno del Senado con motivo del Primer Informe del Gobierno, la legisladora panista Xóchitl Gálvez, cuestionó las condiciones bajo las que se le condonaron 16 millones de pesos a la actual presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, sobre todo porque los ingresos que tenía en ese entonces no son coherentes con el monto condonado.

"Como de usted depende la Unidad de Inteligencia del muy activo fiscal Nieto, hay algo que no me cuadra con la ex senadora (Yeidckol), porque para que tengas esas condonaciones de impuestos por IVA debiste haber ingresado por lo menos 120 millones de pesos a tus cuentas.

"No hay manera que Hacienda te cobre esa cantidad de IVA si no ingresó dinero a tu cuenta o por lo menos 50 millones de pesos, si fue por ISR", expuso.

Gálvez dijo que el problema no es si le condonaron impuestos a Polevnsky, sino que siendo senadora ganaba dos millones y medio de pesos al año que multiplicados por cinco años dan un monto de 12 millones y medio.

"Me gustaría que fuéramos a fondo con esta Unidad de Inteligencia para que no solo estemos investigando a los adversarios políticos, sino también a mí lo que más me preocupa es el origen del dinero", criticó la senadora panista.

En respuesta a Gálvez, Arturo Herrera contestó: "Hacía una pregunta sobre la Unidad de Inteligencia Financiera, decía, y la cito textualmente: 'el muy activo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera'. Le va muy bien a Santiago, se lo he dicho muchas veces, yo creo que las unidades de inteligencia no deberían ser tan activas, el trabajo es más hacia adentro que hacia afuera".

El funcionario mencionó que hay una definición de los sujetos que son políticamente expuestos y ofreció a los senadores hacer una revisión de todos aquellas personas con esa exposición.