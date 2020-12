Una mala reforma del outsourcing detonará pérdida de 1 millón de empleos en 2 meses: Canacintra

Hay serias implicaciones en lo que el Gobierno de México busca pactar con el sector privado en el tema de la subcontratación. De entrada significaría la desaparición de 500 mil empleos en diciembre y otros 500 mil en enero al eliminar figuras como el insourcing y el esquema conocido como shelters o albergues en la frontera norte, advirtió Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), al señalar que al interior del organismo que representa no hay consenso para apoyar la propuesta filtrada por la administración federal.

“Si no hacemos esto bien, de manera inmediata se perderían 500 mil empleos en diciembre y otros 500 mil en enero solo en la transición de las empresas de una razón a otra, de cálculos de primas de riesgo, de seguro social, de la incorporación de sistemas administrativos de una empresa a otra; en fin, en el cambio se irían muchos trabajadores y eso sería responsabilidad de quienes empujen a fuerza esta ley sin considerar a los sectores productivos”, dijo.

Según la Canacintra, en la propuesta, que dicen fue filtrada por el propio Gobierno, se le pide a los empresarios “que lo tomemos o lo dejemos”.

A nombre de Canacintra, dijo que no hay el consenso interior para apoyar esta propuesta.

El planteamiento del Gobierno, filtrado la noche del martes, señala compromisos de avance para así desaparecer la figura de insourcing, además de que se está discutiendo el fijar un tope en la participación de los trabajadores a la utilidad (PTU).

“Estamos dejando descubiertos la subcontratación de las micro y pequeñas empresas que no tienen otras empresas creadas como los grandes corporativos que sí tienen estos esquemas”, señaló al explicar que el insourcing es la creación de una empresa filial dentro de un grupo que administra el personal de un centro de trabajo o de una planta que no tiene empleados, esto con la intención manifiesta de tener una disminución en pago de PTU por investigación, desarrollo de productos o no distribuir de la misma manera a gente que no contribuye por igual a generar esa utilidad y lo que se intenta por parte del sector privado es que el reparto de utilidades se ligue a esquemas de productividad.

“Eso es lo que viene, siempre y cuando se acepte en los términos la iniciativa”, comentó.

Al identificar que una tercera parte de los 4.9 millones de empleados en subcontratación pertenecen a empresas pequeñas y medianas, la Canacintra considera se les está dejando desprotegidas.

“Nuevamente con un tiro de gracia dado que perderán competitividad y con ello también será un factor adicional para la no sobreviviencia”, dijo.

Otro esquema que se eliminaría es uno que ha predominado en la frontera para la atracción de inversiones de empresas extranjeras en la industria maquiladora. Se trata del shelter o alberge, que significa que una empresa mexicana bajo una misma razón social que construye un parque industrial o de servicios le da la posibilidad de asentarse a esa empresa extranjera y le surte de servicios de transportación, comedor, administración, luz, agua, teléfono, gas e incluso le contrata al personal de la línea de producción, todo bajo una misma factura y bajo un mismo concepto.

“Esto no es subcontratación ilegal ya que la empresa tiene activos, personal, paga salarios y prestaciones de ley. ¿Cuál es el problema de que no pertenezca a esta empresa americana? Las empresas americanas saben que nuestra legislación es complicada, que México se está convirtiendo cada vez más en un país en el que deberíamos tener cuidado porque a veces no se respeta lo que se dice en las leyes abiertamente”, sentenció el empresario en conferencia de prensa.

Con el aplazamiento de la dictaminación de la iniciativa de ley en manos de los diputados, se debe buscar un análisis profundo y escuchar todos los argumentos para no crear efectos adversos.

