Una cosa fue el discurso y otra la realidad: Coparmex Ciudad Juárez sobre programa de la frontera

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. - Eduardo Ramos Morán, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Ciudad Juárez, dijo que le expondrán al presidente Andrés Manuel López Obrador que una cosa fue el discurso y otra fue la realidad en el Programa Zona Libre de la Frontera Norte.

“Le informaremos que una cosa fue el discurso y otra fue la realidad. Creo que ha habido demasiados temas fiscales que no permiten darle velocidad al asunto, aunque todavía creo que puede funcionar”, puntualizó.

El programa abarca a 43 municipios de los seis estados situados en esta región colindante con Estados Unidos, que generan el 7.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Entró en vigor el 5 de enero y busca generar beneficios fiscales como disminución del IVA del 16 al 8 por ciento y del ISR del 30 al 20 por ciento, así como el aumento del salario mínimo y la homologación en el precio de los combustibles, con los de Estados Unidos.

“Lo que no se ven son los beneficios, se ven los costos, no hay la activación del empleo por la reducción del Impuesto Sobre la renta (ISR) y son pocas las empresas que se están adhiriendo (al programa)”, añadió el empresario.

Los empresarios que busquen acceder a estos beneficios, deben inscribirse a un padrón que es manejado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero en el caso de Ciudad Juárez se registró menos del 10 por ciento del padrón, muchos de los cuales al no ver los beneficios prometidos optan por retirarse.

Ramos Morán explicó que en su caso no se enlistó en dicho padrón, porque como muchos otros empresarios, no ve certeza en este esquema que no ha tenido la velocidad adecuada para funcionar.

“No hay activación del empleo por la reducción del ISR y aunque no hubo cuesta de enero, sí estamos teniendo cuesta de febrero en el tema de los precios, porque no hay un mecanismo económico que mantenga los precios a la baja, no hay un impacto positivo”, precisó.

Además, señaló que los precios han incrementado poco a poco a pesar de que el dólar ronda los 17.50 pesos a la compra y los 17.90 la venta, y afirmó que no hay una tendencia a la baja en los precios ni un rendimiento del dinero.

En el caso de los combustibles tampoco han bajado como deberían, pues mientras en las gasolineras juarenses los precios rondan los 14.75 y 15.35 pesos el litro, en la vecina ciudad de El Paso, Texas, el costo es de 12 pesos.

En días pasados el sector empresarial de Ciudad Juárez envío un documento al procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, en donde explican que por falta de certidumbre las empresas no han sido adheridas al programa.

Al momento el funcionario no les ha dado explicación alguna al respecto.

“No podemos dejar esto al azar, seguiremos insistiendo con el tema del decreto, esperar la respuesta del procurador fiscal, que nos diga qué va a pasar con esto en temas como la verificación en tiempo real, la compensación universal, etc.”

Ramos Morán manifestó que ante las dudas, de ninguna manera recomendaría a empresarios de otras regiones de Chihuahua establecerse en la frontera, pues el decreto tampoco tiene las bondades anunciadas para la promoción de nuevas inversiones.

“No me anima a invitarlos a invertir a Juárez, no tengo elementos para recomendarles que inviertan”, sostuvo.

AMLO regresará a Ciudad Juárez

El mes entrante el presidente López Obrador regresará a la ciudad para revisar el avance del decreto a tres meses de haber sido implementado, donde esperan poder explicarle la realidad a que se enfrentan.

Para el delegado federal Juan Carlos Loera de la Rosa, los problemas señalados por la puesta en marcha de este decreto son perfectibles y donde el sector industrial ha actuado de manera responsable en lo que respecta al aumento del salario mínimo.

“Esto ha sido tomado en cuenta por el presidente, quien ya giró instrucciones para que se dé una revisión y para que el tema del IVA no sea tan complicado, y la gente realmente pague el 8 por ciento, como fue el compromiso con empresarios y consumidores”, apuntó.