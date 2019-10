Fue un error de mi contador, dice Ana Guevara sobre condonación de 9 mdp por parte del SAT

Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), afirmó que la condonación de impuestos por 9 millones de pesos fue porque se apegó a un programa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para ponerse al corriente tras un error de su contador.

"Mi caso es una auditoría derivada de un ejercicio fiscal que encontró un error de contador que no acreditó asimilados. Eso lo tipificaron como defraudación fiscal y derivó en una auditoría, y la cuenta puede crecer inmensamente porque no es el crédito de origen, mientras pasan los días son multas y recargos", explicó en entrevista con Grupo Fórmula.

La exatleta mexicana y medallista olímpica explicó que la deuda que tuvo con el SAT inició en 600 mil pesos, después creció a los 13 millones de pesos, de los cuales, sólo se le condonaron 9 millones y el resto tuvo que pagarlo.

Detalló que no se dio cuenta del error de su contador hasta que se realizó la auditoría.

"Me di cuenta hasta que ya tenía problemas, pero ya es demasiado tarde, y pues yo estaba para entrenar y para correr, para representar a mi país, no para contabilizar, y me di cuenta cuando la auditoría determinó el hecho", comentó.

La funcionaria descartó que se le otorgara esta condonación por privilegios, ya que es un derecho de los contribuyentes.

"Es un derecho abierto a todo el público, no para mí. Todas y todos podemos hacerlo", indicó.

Entre 2007 y 2015, el SAT 'borró', entre condonaciones y cancelaciones, un monto de 846 mil 743 millones de pesos y 7 mil 885 contribuyentes beneficiados.

El monto y la identidad de muchos de los beneficiados por las condonaciones permanecieron sin ser públicos durante los últimos cuatro años y finalmente este martes fueron transparentados por las autoridades fiscales luego de las peticiones de la organización Fundar.

Entre los beneficiados por este perdón fiscal se encuentran artistas como Marco Antonio Solís, Ricardo Arjona y Gloria Trevi.

En la lista también se encuentra la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien también señaló este miércoles que ella se apegó al programa del SAT, luego de que se revisara un error de su contador.

La condonación se dio gracias a la aprobación del Congreso en las Leyes de Ingresos de 2007 y 2013.

Al respecto, Felipe Calderón rechazó este miércoles, a través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, haber realizado actos de condonación de impuestos a favor de alguien durante su administración.