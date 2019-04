¿Tu declaración anual te tomará solo 2 minutos como dice el SAT? No... y contadores te explican por qué

Aunque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) asegura que los contribuyentes pueden presentar su declaración anual en solo 2 minutos, el gremio de contadores sostiene que no es tan sencillo cumplir con esa obligación porque se debe revisar que la información de facturas y de los comprobantes de nómina sea correcta, así como verificar que los ingresos vayan de acuerdo con la actividad del contribuyente.

Mario Morales, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), dijo que es positivo que para la declaración anual 2018 el fisco haya liberado el Simulador de la Declaración y el Visor de Nómina, lo que ayuda al contribuyente a identificar sus ingresos y gastos a deducir.

Sin embargo, Morales consideró que, para cierto tipo de contribuyentes, no es tan sencillo presentar la declaración anual, como sí lo pudiera ser el caso de personas físicas asalariados sin deducciones pero con un crédito hipotecario.

"Para contribuyentes que solo tengan salarios y una hipoteca puede ser sencilla la declaración porque sus comprobantes vienen precargados. Pero hay una diversidad de contribuyentes que deben ingresar al aplicativo DeclaraSAT y revisar que cada uno de los comprobantes fiscales cargados sean los que realmente les corresponden", expuso.

En conferencia de prensa, Morales dijo que los contribuyentes deben revisar que no estén cargados "por error" en la plataforma del SAT comprobantes fiscales que no hayan emitido pero que para la autoridad pudieran ser válidos como comprobante de que se recibieron ingresos que realmente no se tuvieron durante 2018.

"Si tú comparas el tiempo que nos llevaba hace 6 o 7 años presentar la declaración anual contra hoy, pues sí es un avance, pero de ahí a que sea el tiempo que nos dice el SAT en los comerciales (2 minutos) yo creo que no es tan sencillo. No es que vengas, te sientes y te tomes un cafecito y le des clic a la propuesta del SAT y listo. Se tiene que conocer al contribuyente y revisar sus actividades", sostuvo.

El pasado 4 de abril, el SAT lanzó la campaña "¡Pon tu granito de arena!" para que los contribuyentes hagan su declaración anual, la cual consiste en spots publicitarios que mencionan "Es tiempo de declarar, es más fácil que nunca, lo haces en 2 minutos desde la computadora, tablet o celular".