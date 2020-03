Tres temas en los que difiere la agricultura comercial y el Gobierno

Este martes se realizó el Foro EF AGRO, encuentro al que asistieron Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); y Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA); mismos que abordaron diversos temas del sector agrícola desde sus puntos de vista.

Crecimiento del sector agroalimentario

Bosco de la Vega, visualiza que el mejor pronóstico de crecimiento que tiene el CNA para el sector en 2020 es de 2 por ciento, cifra ligeramente por debajo del 2.1 por ciento observado en 2019.

“Hay indicadores que nos han pegado muy duro como fue la contracción de 0.1 por ciento del año pasado, el tema de la inseguridad, la falta de talentos y el desmantelamiento que hemos tenido en las delegaciones estatales tanto en la secretarías de Economía, Agricultura y en las representaciones en el extranjero. Muchos cambios en poco tiempo que han sido un freno a la economía, aunado al subejercicio”, puntualizó.

En contraste, el secretario de Sader visualizó un año de crecimiento, como se ha venido observando en los últimos años.

“Las condiciones que hoy en día se nos han estado presentando son desafortunadas, como puede ser el caso del brote del coronavirus, ya que claramente está impactando muchas partes de la producción y el sector productivo mundial, pero aun así, yo no anticipo una limitante en cuanto que la agricultura siga siendo uno de las actividades que continúen creciendo”, apuntó Villalobos.

Etiquetado y presupuesto

Bosco de la Vega le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que su gobierno no satanice ciertos alimentos con el etiquetado de productos.

“Con el tema de la NOM-051 de etiquetado frontal de productos, aunque hicimos nuestros mayores esfuerzos no pudimos llegar a ningún acuerdo, la verdad, (debido a) posiciones radicales de algunos miembros de su gobierno, es un tema donde el sector agroalimentario quiere construir, pero es un tema de corresponsabilidad, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Gobierno Federal, las familias y también de los procesadores de alimentos pero necesitamos en equipo sumar y no satanizar los alimentos”, enfatizó.

Respecto a la distribución de recursos y la falta de presupuesto, el CNA está de acuerdo en que se protejan a los más pobres, pero sin descuidar al sector privado.

“Estamos viendo que se proteje a los más pobres pero no vemos eficiencia, en el tema de fertilizantes (destinados a Guerrero) no llegaron a tiempo, la producción de maíz fue un fracaso, en el tema de sembrando vida hay turbulencias, estamos de acuerdo en que se apoye, lo que no estamos de acuerdo es que se deje desprotegida a la agricultura comercial”.

En tanto, Villalobos afirmó que con el tema del etiquetado, hay consenso en la importancia de ir reduciendo los problemas de obesidad, hipertensión y como sociedad estamos interesados.

“Aquí debe haber un reconocimiento claro de que hemos venido abusando de muchos productos que han afectado y que por consecuencia nos llevan a ser un país que, hoy en día, es el primer país con mayor obesidad infantil del mundo, debemos tomar conciencia”, añadió.

Sobre el tema presupuestal, Villalobos expresó que se debe entender que esta administración es un gobierno de cambio, “nosotros no podemos seguir financiando a todos los productores por igual, ya que si hacemos eso estamos desprotegiendo a los más pobres, a los que nunca han tenido apoyo, entonces estamos empezando al revés, como debería de ser, por los que más necesitan y ahí hay que canalizar nuestros programas sociales”.

Estacionalidad agrícola

Sobre la carta que envió el Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, a agricultores de Florida y Georgia, en las que les prometió que en un plazo de 60-90 días intercederá por sus intereses, hay opiniones encontradas entre ambos personajes.

Por un lado, Bosco de la Vega consideró que es un tema al que se debe prestar atención, ya que hay una amenaza real por escrito.

“Tenemos la seguridad de que México actuaría en consecuencia en caso de que se ponga en marcha el contenido de la carta, así nos lo prometió el presidente. Florida y Georgia lo van a exigir porque se los firmaron y se los entregaron, esos compromisos firmados se cumplen”.

A su vez, Víctor Villalobos argumentó que está convencido de que el tema de la estacionalidad no va a funcionar porque el T-MEC busca evitar esas prácticas.

“Sino tendríamos que irnos a los paneles de resolución de disputas o a la Organización Mundial de Comercio (OMC), va en contra de los principios del tratado”, dijo.