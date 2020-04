Trataré de convencer al Banxico de adelantar entrega de remanentes de operación: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que buscará convencer al Banco de México (Banxico) de adelantar la entrega de sus remanentes de operación.

"Les comenté ayer que tenía una reunión con los servidores públicos del Banco de México, pero es hoy, me equivoqué, para ver si los convenzo de que nos adelanten lo que nos tienen que dar en abril (de 2021), lo que corresponde por la garantía que existe si hay una depreciación de la moneda, el Banco tiene que compensar a la Secretaría de Hacienda", explicó.

La institución tiene en su balance reservas internacionales y un gasto operativo. Este último puede presentar un incremento de capital en las reservas cuando hay un fuerte movimiento en el tipo de cambio.

En el primer trimestre de este año, la moneda mexicana se depreció 26 por ciento respecto al dólar, ante los efectos del nuevo coronavirus en la economía mundial y la caída en los precios del petróleo.

Conforme al artículo 55 de la Ley Orgánica del Banxico, una vez constituidas las reservas previstas en la misma, el Banco Central debe entregar el importe íntegro de su remanente de operación al Gobierno federal, a más tardar en el mes de abril del ejercicio inmediato siguiente al que corresponda dicho excedente.

En este caso, la entrega de ese recurso se tendría que realizar hasta abril de 2021.

López Obrador sugirió la creación de un mecanismo para la entrega parcial o total de los remanentes de operación.

Como ejemplo, en 2017 la institución entregó al Gobierno federal alrededor de 225 mil millones de pesos por ese concepto.

El miércoles, el presidente puntualizó que ese dinero sería utilizado para el pago de deuda.

"Nos va a ayudar reducir montos por servicio de deuda y a mantener nuestra política de no aumentar impuestos, de no crear impuestos, de no aumentar en términos reales los precios de la gasolinas, gas, diésel, luz", explicó.

Por ley, el Gobierno federal está obligado a emplear 70 por ciento de esos remanentes para la amortización de deuda pública contraída en años anteriores o reducir las necesidades de financiamiento del año en curso

