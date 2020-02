Trabajadores de CATEM seremos aliados permanentes de AMLO: Pedro Haces

El secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces, ofreció al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asistió por primera vez en su sexenio a una asamblea de una central obrera, que los trabajadores de ese grupo serán sus aliados permanentes.

"Este evento hoy marca una nueva etapa en la historia sindical y obrera de México porque llegó la libertad y el piso parejo para todos. Señor presidente: no tenga usted la menor duda de que las y los trabajadores de CATEM son sus aliados permanentes", sostuvo Haces.

Durante el 10° Congreso Nacional Ordinario de la CATEM, el líder sindical dijo que los trabajadores acompañarán al presidente en la transformación de la vida laboral de México.

El exsenador de Morena, resaltó que en lo que va del Gobierno de López Obrador, se han dado dos aumentos al salario mínimo: el primero de 16 por ciento en diciembre de 2018, y el segundo de 20 por ciento en diciembre de 2019.

"No podemos olvidar que usted no tenía ni siquiera un mes dirigiendo el timón del país cuando nos dio el primer aumento histórico, no migajas como los anteriores, que nos daban el 1.5, el dos y a veces el tres por ciento", indicó.

En cuanto a la reforma laboral que entró en vigor en mayo de 2019, Haces dijo que "con esa reforma se encontró lo que se buscaba desde hace muchos años. Hoy nos da libertad, hoy nos da justicia y hoy, hoy se acaban los contratos de protección que tanto daño le han hecho a México y a su gente. Gracias, presidente".

El dirigente aseguró que la CATEM labora 'codo a codo' con las empresas porque son las impulsoras de las fuentes de trabajo, por lo que se trabajará de forma creativa con la Iniciativa Privada para preservar los empleos y avanzar hacia las nuevas tendencias como la revolución industrial 4.0, robotización y digitalización.

"En CATEM rechazamos tajantemente los paros injustificados, las extorsiones a los empresarios, las amenazas a huelga y todas esas malas prácticas que ya no caben en el sindicalismo moderno mexicano. Ahora tenemos que dejar atrás los lastres que tanto daño le han hecho a México", lanzó.