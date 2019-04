Tomate y acero no abonan al T-MEC: Relaciones Exteriores

En el marco del ‘CEO Dialogue’, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, apuntó que el cierre parcial en la frontera norte, los aranceles en Estados Unidos a las exportaciones mexicanas de acero y aluminio y la amenaza de la terminación del acuerdo de suspensión en materia de tomate, entre México y su vecino, no abonan a la ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) dentro del Congreso de EU.

“Tenemos problemas en el acero, que no ayuda, en el tomate, que no ayuda, en la frontera, que no ayuda, y sorprendentemente, no obstante, acabamos de pasar una ley laboral que va a ser una revolución muy profunda, muy muy importante, muy orientada hacia el futuro, pero siguen habiendo muchas voces que dicen: ‘más y más’, y no está claro qué más”, dijo Seade en el marco del evento efectuado en Yucatán.

Seade pidió “apoyos más claros” a los empresarios estadounidenses presentes en el ‘CEO Dialogue’ para empujar la ratificación del acuerdo. “Sí quisiéramos apoyos más claros de todos ustedes y más fuertes, para que ayudemos todos para que esto pase porque es bueno para nuestros tres países”.

Por su parte, el secretario de Comercio de EU, Wilbur Ross, dijo que aún no pueden tener claridad total sobre la fecha en que se ratificará el acuerdo, pero aseguró que ya están trabajando con el congreso con el objetivo de lograr una victoria. “Somos optimistas en cuanto al resultado y estamos comprometidos con los buenos resultados”, dijo.