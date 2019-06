‘Tienditas’, fondas y papelerías capacitan a becarios

Casi 20 por ciento de los lugares en los que se preparan los becarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, del presidente Andrés Manuel López Obrador, son tienditas, fondas y papelerías, pese a que este tipo de negocios no les dan las herramientas para escalar a un empleo formal, coincidieron expertos.

El Financiero realizó un ejercicio en el que al 9 de junio de 2019, seleccionó los cuatro estados que lideran la lista de más centros de trabajo inscritos en el programa y después eligió los 15 giros comerciales de los negocios que más se repiten en la base de datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Los estados con más registros en el programa son Chiapas, Michoacán, Tabasco y Veracruz y los 15 giros son: tienda de abarrotes, papelería, farmacia, tortillería, pastelería, talleres, carpintería, zapatería, “antojitos”, artesanías, cocina (fonda económica), estética, panadería, taquería y estancia, los cuales suman 9 mil 213, de un total de 49 mil 133 centros de trabajo, el 19 por ciento.

Si bien esos centros de trabajo ofrecen un empleo a los becarios de entre 18 y 29 años, expertos consideran que la naturaleza de esos negocios es parte de la dificultad del programa, porque los jóvenes “están haciendo algo” pero no necesariamente les permitirá certificarse o conseguir un empleo formal.

Marcelo Delajara, director especialista en crecimiento económico y mercado laboral del Centro Económico Espinosa Yglesias (CEEY), subrayó que los lineamientos de operación del programa pareciera que apuntan a empresas grandes formales, sin embargo, en la práctica el programa tiene debilidades en cuanto a que no queda claro qué tan válido es que ciertos lugares funcionen como centros de trabajo.

“Desde el inicio del programa estaba el tema de que la mayoría de los lugares de trabajo son chicos, informales y no están en condición de dar una certificación. Los jóvenes pueden aprender un oficio, pero no certificar ciertas habilidades, quizá no sea una capacitación que les permita dar el salto a una opción de empleo formal con prestaciones y opción de trayectoria laboral”, dijo.

Falta personal calificado

De acuerdo con la Encuesta de Escasez de Talento 2018 de ManpowerGroup, 50 por ciento de los empleadores no puede cubrir sus vacantes por la falta de personal calificado para atender la demanda de talento, pues la llegada de nuevas empresas y de Inversión Extranjera Directa generan nuevos procesos productivos y nuevos puestos de trabajo para los cuales no hay el personal calificado requerido.

“El programa es mejorable, pero ayuda, ¿va a resolver el problema de desbalance que tenemos en oferta y demanda de talento? No por completo, porque es un problema estructural que una capacitación de un año no logrará, pues tenemos un rezago en educación”, expuso Mónica Flores, presidenta de ManpowerGroup Latam.

Si bien parecen pocos centros de trabajo de ese tipo respecto del total, la base de datos de la STPS tiene registrados como “centros de trabajo” nombres de personas, de tal forma que en un estado es posible encontrar más “centros” de trabajo bajo el nombre de una persona que un negocio.