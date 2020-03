Tenemos un fondo de 150 mil mdp para estabilizar el presupuesto: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este martes que existe un fondo para estabilizar el presupuesto en caso de que exista un problema de ingresos.

"Tenemos un fondo para estabilizar el presupuesto en el caso de que tuviéramos problema de ingresos es un fondo de 150 mil millones de pesos", dijo durante la conferencia de prensa matutina.

El mandatario federal refirió que, ante la crisis que se generó el lunes debido a precios del mercado por el brote de coronavirus y el precio del petróleo, se ha logrado resistir y reiteró que hay finanzas públicas sanas.

"Logramos blindarnos. No se gastó más de lo que tenemos de ingresos, no se endeudó al país; por primera vez no creció la deuda pública, al contrario, poquito pero bajó y creció el monto de las reservas".

De acuerdo con López Obrador, al llegar al Gobierno, el monto de las reservas era de 173 mil millones de dólares y ahora es de 184 mil millones de dólares.