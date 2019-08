Tenemos que ser el socio privilegiado de China: Seade

México tendría que empezar a pavimentar el camino para intentar atraer inversión china y convertirse en el socio privilegiado del país asiático en el hemisferio occidental del planeta, aseguró Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Lo que yo veo en los chinos para México es: la inversión china no ha empezado a hacer lo que toda gran nación comercial ha hecho como Japón, Corea, Alemania, Francia, Estados Unidos, que es que tienes a Siemens o a Apple que producen en ciertos lugares para desde ahí exportar a la región, China no hace eso, no lo ha hecho, pero lo va a hacer, entonces tenemos que ser su socio privilegiado en el hemisferio occidental, en América, y tenemos que hacer todo lo que sea para que así suceda”, apuntó Seade en entrevista en EF y Por Adela.

El embajador aseguró que China es un socio “ideal” para pensar en crecimiento, y consideró que, a pesar de que también hay que intentar venderles más productos, ya que México tiene un balanza comercial deficitaria con el país asiático, los nacionales tienen que enfocarse principalmente en el tema de inversiones.

“Creo que tenemos un gran socio en China, pero hay que manejarse con cuidado, son muy complicados”, agregó el funcionario.

Por otro lado, apuntó que la guerra comercial que viven los estadounidenses con los chinos nos puede beneficiar en un sentido “un poco miope” ya que, por ejemplo, algunos productos mexicanos podrían ganar competitividad en el país vecino, sin embargo, dado que EU es el primer socio comercial de México y China el segundo, una guerra de esta índole le hace daño al país.

“Estados Unidos es nuestro primer socio comercial; China es nuestro segundo socio comercial, una guerra comercial los daña, les reduce el crecimiento a los dos, eso no nos conviene, entonces ya en conjunto lamento que las cosas estén como estén, yo preferiría que se resuelva, pero hay ángulos que nos compensan”, indicó.

Dentro de estos ángulos positivos para el país, señaló Seade, estaría el potencial aterrizaje de inversión estadounidense que, por temas coyunturales del conflicto comercial, decida abandonar el país asiático y sería recibida en México.desde.

El primer bimestre del año, México se convirtió en el principal socio comercial con EU, al acaparar las posiciones dejadas por China.