Tatiana Clouthier presentará a IP propuesta para que actividades no esenciales puedan operar pese a COVID-19

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, presentará la próxima semana a los empresarios una propuesta de un nuevo modelo que clasifique a las actividades como “espacios seguros” y “no seguros”, dijo Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Esto porque la titular de Economía coincide con el sector privado de lo inviable de mantener la actividad productiva limitada por sectores esenciales y no esenciales.

“La próxima semana vamos a escuchar la propuesta, yo creo que esta deberá ser detallada y pulida hasta que quede con todos los ordenamientos legales y todas las consideraciones de industria, comercio y servicios para que pueda ser aplicada y seguramente en el mes de febrero tendremos un nuevo protocolo, eso creo que es alcanzable; sin embargo, no se habló de fechas fatales”, comentó.

La titular de Economía tuvo una reunión virtual con los principales líderes de organismos empresariales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), del Consejo Mexicano de Negocios; la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), en la que le expusieron lo insostenible de continuar limitando la actividad productiva del país bajo la clasificación de sectores esenciales y no esenciales, ya que todos lo son para mantener los empleos y la supervivencia de los pequeños negocios.

“Muy positiva la reunión de nuestro presidente Carlos Salazar Lomelín con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier. Dialogaron sobre la agenda de la Secretaría de Economía y la iniciativa privada buscando puntos de coincidencia y acuerdo. Se reunirán nuevamente la próxima semana para seguir trabajando en conjunto”, publicó el CCE en la red social Twitter.

La Canacintra presentó su propuesta, la misma que ya ha hecho a una docena de gobernadores y sus secretarios de Salud, para migrar de actividades esenciales a espacios seguros, lo que abarca además de las actividades económicas, a las actividades sociales o culturales con sus debidas medidas de seguridad sanitaria.

“Ya no hay manera de continuar así y creo que se sensibilizó la autoridad. Sí hubo un entendimiento, todo mundo estuvo de acuerdo en que se tiene que hacer algo porque ya no es viable pedirle a tantas empresas que permanezcan cerradas”, dijo en entrevista.

La próxima semana, la funcionaria presentará su propuesta de protocolo y ella misma será la facilitadora, la que lo coordine con el resto de autoridades que tienen injerencia como la Secretaría de Salud y la Secretaría de Trabajo.

“Vamos a buscar cómo hacer las cosas seguras, cómo administramos los riesgos para que no haya contagios ni de clientes, proveedores, ni los propios trabajadores y podemos hacer actividades que no estaban consideradas esenciales como comercio, distribuidores, talleres de diferentes giros como la repostería, corte y confección, todo aquello que no estaba considerado bajo el decreto anterior”, detalló Castellanos.

