Tampoco se trata de estar neceando: Gerardo Esquivel sobre voto en recorte a la tasa de interés

Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México (Banxico), explicó este miércoles su cambio en el sentido de su voto en la última reunión de Política Monetaria que realizó el organismo.

"En la última decisión vote por (un recorte) de 25 por ciento, no porque hubiera pensado que las condiciones cambiaron, porque creo que seguía existiendo un espacio (para un recorte mayor), pero también entiendo que no había condiciones para poder hacerlo, no dentro de la Junta de Gobierno", explicó en conferencia de prensa.

El economista subrayó que "en su tiempo y espacio" habían las condiciones idóneas para una baja de medio punto porcentual.

"Pero tampoco se trata de estar neceando, ya se habían planteado los argumentos", agregó.

El 13 de febrero, el Banco Central redujo en 25 puntos base su referencial, lo que representó la quinta reunión consecutiva en la que se aplicó un cambio a la baja. La decisión, a diferencia de las ocasiones anteriores, fue unánime.

Esquivel, junto con Jonathan Heath, el otro subgobernador propuesto para el Banco Central durante el Gobierno actual, se mostraron a favor de un recorte de 50 puntos base en las reuniones del 26 de septiembre y del 14 de noviembre.

No obstante, en el último encuentro del año, celebrado el 19 de diciembre pasado, Esquivel se quedó 'solo' y fue el único subgobernador que votó por un recorte de medio punto porcentual a la tasa de interés.

En la reunión más reciente, Esquivel coincidió con el gobernador Alejandro Díaz de León y los demás subgobernadores en bajar el referencial en 25 puntos base.