T-MEC debe aprobarse en EU antes del 28 de noviembre: líder republicano

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tiene que aprobarse en la Cámara de Representantes de EU antes del 28 de noviembre, en función de que pueda completar su proceso; de lo contrario, será complicado aprobarlo después, indicó este jueves Kevin McCarthy, líder de la facción minoritaria de dicha cámara.

“Si esto no queda hecho para acción de gracias (28 de noviembre) no se completará y la decisión que sería realizada por la vocera (Nancy Pelosi) sería política, no acerca del país. No entiendo quién está diciendo allá afuera que no a esto, la vocera no dice que está en contra, ella dice que quiere llegar a un sí, y el tiempo de espera sólo lo hace más difícil”, dijo McCarthy en una entrevista con un medio estadounidense.

Sin embargo, para que los representantes puedan emitir un voto con respecto al acuerdo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi, tiene que pasar el acuerdo a la agenda legislativa y ponerlo a disposición del voto.

“Hoy (la probabilidad de que Nancy Pelosi llame a votar el T-MEC) es de 64 por ciento, porque está todo en ella, pero si se lleva votación, pasará”, expuso McCarthy.

De la misma forma, agregó que para el país al que representa es importante tener el T-MEC aprobado para las fechas en que lleguen a las próximas negociaciones comerciales que tienen con China, ya que eso los haría llegar fortalecidos a este proceso.

“De lo que hablamos es de las negociaciones con China. Hace un mes China ya no es nuestro mayor socio comercial, México es el número uno y Canadá el segundo, y si el T-MEC pasa, y México ya lo pasó, estamos casi a un año de que los tres líderes firmaron el acuerdo, Canadá nos está esperando, si lo pasamos antes de entrar en las negociaciones con China seremos más fuertes”, afirmó McCarthy

En este contexto, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, visitó a Pelosi en con el objetivo de empujar la ratificación.

“Lo que importa es que Pelosi convierta esto en algo bipartidista. Lo que yo quiero ver es que entre septiembre y octubre se dé el banderazo de salida de Pelosi, y eso creo que sí se va a dar”, consideró Seade, según lo expuso un periódico mexicano.