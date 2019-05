T-MEC cambiará perspectiva del comercio global: Lagarde

La ratificación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC, ayudará a cambiar la perspectiva del comercio internacional y será un buen marco para que los tres países miembros puedan continuar fortaleciendo su relación, señaló Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Mi intuición es que habrá apoyo de las partes para alentar su ratificación. Si nos fijamos en los beneficios comerciales para todos, realmente debería convertirse en las reglas de los tres países para que puedan continuar el comercio entre sí. Estarán en una buena relación comercial”, indicó en entrevista exclusiva con El Financiero Bloomberg.

El que las relaciones entre Canadá, Estados Unidos y México se consoliden con la ratificación del acuerdo comercial que sustituirá al TLCAN, mejorará el ambiente del comercio internacional, consideró la funcionaria, quien encuentra perspectivas favorables sobre las oportunidades que traerá el TMEC para los tres países.

“Hemos visto que las relaciones entre Estados Unidos, Canadá y México mejoran, hemos visto que logró concertarse el USMCA (TMEC), hemos visto que se levantaron las tarifas sobre acero y aluminio, que era una preocupación para México, esto habla del buen entendimiento que existe sobre la importancia del comercio”, apuntó.

En cuanto a las tensiones entre China y Estados Unidos, confió que se logren resolver y descartó una recesión en la economía global, aun cuando el comercio sea un agente muy importante para el crecimiento.

“Esperamos que todo lo que se ha hecho para resolver las tensiones, que todo el marco legal funcione para que todos los países puedan comercializar con otros”, dijo y agregó: “no vemos una recesión, en caso de que las tensiones comerciales se extendieran hacia otras regiones del mundo, habría un impacto en el crecimiento y también podría impactar la confianza, que es mucho más difícil de identificar, pero claramente puede impactar la inversión y la organización de las cadenas de proveeduría en el mundo”, dijo Lagarde.

La directora gerente del FMI desde 2011 estuvo en el país en una visita de dos días en la que tuvo encuentros con el presidente Andrés Manuel López Obrador, senadores, el secretario de Hacienda, el gobernador del Banco de México, banqueros y empresarios, y participó en un foro sobre la inclusión de las mujeres en todos los ámbitos del país.

No al doble mandato en Banxico

El Banco de México debe mantener su independencia y enfocarse al mandato que tiene de preservar la estabilidad en precios, y no desviar su atención en otros temas como la promoción del crecimiento económico, señaló la directora del FMI.

“Los bancos centrales deben ser independientes y respetar el mandato que tienen, en el caso de México es mantener la estabilidad de precios. En la reunión con el presidente (López Obrador), (él) reiteró que es muy respetuoso de la independencia del Banco de México y su mandato de mantener a la baja la inflación”, indicó.

La estabilidad macroeconómica como elemento crítico para el crecimiento del país, la independencia del banco central y conducir reformas que sean buenas para el crecimiento, fueron parte de los temas en los que coincidieron el presidente López Obrador y la directora gerente del FMI en el encuentro que sostuvieron este miércoles.

“Tenemos una agenda común: el crecimiento inclusivo, combate a la corrupción, empoderar a las mujeres y mejorar la distribución del ingreso para hacer que el desarrollo del país alcance a todas las personas en México”, dijo Lagarde.

Ante la necesidad de atraer inversión para impulsar el crecimiento del país, apuntó que López Obrador sabe que tiene que atraer inversionistas tanto domésticos como extranjeros.

“Él sabe que no puede haber desarrollo si no hay inversión. Sabe y lo discutimos, que los ingresos del gobierno mexicano no son suficientes para sustituir inversiones del sector privado. Productividad, estabilidad, un marco fiscal (sólido), son necesarios para que los inversionistas sientan confianza y vean que México no sólo es un buen mercado, sino que es un mercado seguro para la inversión”, agregó.

Reconoció que el crecimiento económico actual de México ha sido insuficiente para reducir la desigualdad, por eso entre los objetivos del mandatario está reducir la pobreza y la desigualdad, para lo cual se deben implementar reformas que lleven hacia estos objetivos a través de fortalecer el Estado de derecho y combatir la corrupción.

“Hay un marco fiscal sólido que es productivo para lograr recolectar ingresos, pero son necesarias reformas”, subrayó Lagarde.

Violencia contra la mujer

Al mejorar la situación económica en México, con la mayor generación de empleo, se puede tener un impacto directo en la disminución de la violencia, sobre todo contra las mujeres, señaló Christine Lagarde al participar en el Women’s Forum Américas por la Economía y la Sociedad.

“Al mejorar la situación económica, al crear más empleos, los números de las tasas delictivas comenzaron a disminuir”, dijo al referirse a la experiencia vivida en Jamaica, en donde el organismo internacional ayudó a la estabilidad en el sector bancario y parte del resultado fue la reducción de las tasas delictivas.

“Está muy lejos de las decisiones de Breton Woods, está muy lejos del trabajo que hacemos de estabilidad, de tipos de cambio, del manejo de deuda, pero sí tiene un impacto cuando funciona”. Insistió que el FMI ayuda en el diseño de políticas públicas para impulsar la prosperidad entre los 189 países miembros.