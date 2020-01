T-MEC avanza en EU: recibe 'visto bueno' de comités de Presupuesto y Medio Ambiente del Senado

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) recibió este martes la aprobación de los comités de Presupuesto y Medio Ambiente del Senado estadounidense, lo que despeja su camino hacia la ratificación.

La sesión contó con la participación del comité de Medio Ambiente. Los resultados arrojaron 16 votos a favor y cuatro en contra.

Todos los senadores que mostraron su rechazo al acuerdo comercial pertenecen al Partido Demócrata de Estados Unidos: Bernie Sanders, Kirsten Gillibrand, Ed Markey, Sheldon Whitehouse.

Posteriormente, el comité de Presupuesto inició su discusión sobre la ley de implementación del T-MEC, en la que se registraron 12 votos a favor y tres en contra.

La minuta del evento reveló que el republicano Pat Toomey y los demócratas Kamala Harris y Sheldon Whitehouse, rechazaron el acuerdo.

Harris argumentó que, aunque reconoce el arduo trabajo de los negociadores en el Congreso y de los representantes sindicales, especialmente de Nancy Pelosi (presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos) y de la AFL-CIO, aún hay temas pendientes en el acuerdo.

“Después de un cuidadoso estudio y de consultar con líderes ambientales y de conservación, he concluido que las disposiciones ambientales del T-MEC son insuficientes y que al no abordar el cambio climático, el acuerdo no cumple con la crisis ambiental que vivimos en este momento”, dijo la senadora.

La senadora agregó que los ciudadanos de California, estado al que representa, están conscientes de que el cambio climático ya está presente en sus vidas.

“Diversas comunidades han experimentado incendios, tormentas, inundaciones y sequías exacerbadas, y la devastación solo empeorará si no tomamos medidas audaces e inmediatas para abordarlos. Este acuerdo establecerá los estándares durante décadas, y creo que el californiano y todos los estadounidenses merecen una acción mejor y más inmediata. Por estas razones, me opongo a este acuerdo”, expresó.

A pesar de estos votos en contra, el proceso de ratificación continúa su camino, por lo que el miércoles será analizado y puesto en votación por los comités de Relaciones Exteriores; Salud, Educación, Laboral y Pensiones; y por el de Comercio, Ciencia y Transportes.

El único comité que aún no establece una fecha de votación es el de Apropiaciones.