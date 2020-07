Supervisión de programas prioritarios de AMLO pasa a 'segundo plano' por austeridad: Coneval

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) concluyó en su primera evaluación a la política social del presidente Andrés Manuel López Obrador que las medidas de austeridad aplicadas ocasionaron que pasara a “segundo plano” la supervisión de los 17 programas prioritarios de su gobierno, así como dar seguimiento a los beneficiarios.

Al presentar este lunes el informe Evaluaciones de Diseño con Trabajo de Campo 2019-2020, el Coneval indicó que el diseño de los 17 programas prioritarios, en muchos casos, se fue definiendo a la par de su implementación y el inicio de operaciones se llevó a cabo con poca infraestructura física o recursos humanos insuficientes, en un contexto de austeridad y con recortes a los recursos en diferentes momentos durante el año de análisis.

“Esta austeridad supuso también la necesidad de priorizar procesos de la implementación, como por ejemplo la entrega de apoyos, buscando llegar a la mayor cantidad de población con el menor costo posible, lo anterior generó que otros procesos fueran dejados de manera secundaria, como los relativos a la supervisión y el seguimiento a beneficiarios”, sostuvo.

Asimismo, debido a la austeridad, hubo necesidad de desarrollar estrategias de innovación y adaptación en materia de operación y diseño para compensar la falta de recursos disponibles y lograr incorporar a la población que se busca atender con el programa.

Algunos ejemplos son el desarrollo de plataformas en línea como base para la operación de programas, trasladar gastos operativos del programa a los actores externos a la dependencia que participan en la implementación, y reforzar el compromiso de los operadores en las entidades federativas para llevar a cabo las tareas con menos recursos.

Otra alternativa fue utilizar la información disponible hasta el momento de la creación del programa (principalmente sobre padrones) como base para acercarse a los beneficiarios.

Por austeridad, y también para combatir la corrupción, López Obrador eliminó de su política social la intermediación en la entrega de apoyos monetarios o en especie, por lo que ahora se entregan los apoyos de forma directa. Sin embargo, este nuevo modelo tiene la limitante de la baja penetración bancaria en los municipios y también implica un reto de coordinación entre diversos actores.

“Una limitante para la entrega de apoyos monetarios directos es la baja penetración bancaria, principalmente en zonas rurales, lo que incrementa el costo de los beneficiarios de acceder a los apoyos, ya que deben incurrir en costos de traslado a donde hay cajeros”, expuso.

Coneval subrayó que Bansefi, Telecom y la banca privada son los medios que más utilizan los programas para dispersar los recursos, no obstante, estos deben mejorar su capacidad para llevar a cabo dicha tarea y asegurar una adecuada atención a los beneficiarios, así como el retiro puntual de sus recursos.

En la mira, Censo del Bienestar

La política social del gobierno de López Obrador tiene como ejes el Censo del Bienestar y la figura de los servidores de la nación, pero el Coneval identificó retos en ambos aspectos, sobre todo porque existe falta de coordinación.

José Nabor Cruz, secretario ejecutivo de Coneval, refirió que muchos programas contaron con estructuras operativas nulas o muy reducidas al inicio de operaciones, por lo que parte importante de su implementación se llevó a cabo por los servidores de la nación a cargo de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo (CGPD).

Sin embargo, aunque puede existir cierta ventaja en que los servidores operan diversos procesos (difusión, selección de beneficiarios, entrega de apoyos, seguimiento de beneficiarios), deben contar con capacitación y recursos para realizar el trabajo de forma eficiente, y existe el reto de mayor coordinación entre la CGPD y los responsables de los programas.

Por su parte, John Scott, investigador académico de Coneval, enfatizó que “en este momento no hemos evaluado el Censo de Bienestar porque no es evaluable, y no es evaluable porque no hemos tenido hasta la fecha acceso a la información relevante sobre el censo, estamos empezando a tenerla para evaluarlo, así como el proceso de los servidores de la nación”.

A manera de ejemplo, dijo que Coneval detectó en el trabajo de campo los problemas de coordinación porque había comunidades indígenas que tenían que desplazarse solo para descubrir que no estaba inscritos en determinado programa, lo que se atribuye a que hay una falta de coordinación entre los responsables de programas y servidores de la nación.

Claudia Maldonado, investigadora académica de Coneval, consideró que las políticas que apuestan a un enfoque territorial y de confianza a los beneficiarios sin intermediarios, hacen que tome importancia la existencia de mecanismos fuertes de monitoreo y seguimiento, de lo contrario, los programas no van a tener la oportunidad de corregirse.

“Para lograr que la política social elimine a los intermediarios y fortalezca el sentido de derechos por parte de los ciudadanos, es muy importante que haya un flujo de información que dé certeza tanto a operadores como beneficiarios sobre las reglas, procesos y trámites. Cuando no sucede y hay incertidumbre, se generan espacios y costos adicionales para las familias que ya están en condiciones de pobreza”, sostuvo.

Guillermo Cejudo, investigador académico de Coneval, expresó que “la forma en que opera la política social apoyándose en una estructura operativa distinta, con un mecanismo de dispersión de recursos que no está en manos del programa, es una innovación, pero es un reto para los mismos programas, tiene que haber un flujo de información, la política social debe ser respaldada con evidencia”.

Los 17 programas prioritarios evaluados

1. Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras (Bienestar)

2. Programa Sembrando Vida (Bienestar)

3. Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente (Bienestar)

4. Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos (SADER)

5. Programa Crédito Ganadero a la Palabra (SADER)

6. Programa Fertilizantes (SADER)

7. Programa Producción para el Bienestar (SADER)

8. Programa Agromercados Sociales y Sustentables (SADER)

9. Programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (SEP)

10. Programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez (SEP)

11. Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez (SEP)

12. Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro (SEP)

13. Programa Nacional de Reconstrucción (SEDATU)

14. Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial del Programa de Mejoramiento Urbano (SEDATU)

15. Programa Jóvenes Construyendo el Futuro (STPS)

16. Programa Cultura Comunitaria (Economía)

17. Programa de Microcréditos para el Bienestar (Economía)