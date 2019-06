Subregistro de sueldos 'amenaza' pensiones de trabajadores, advierte el IMSS

El subregistro de salarios realizada por algunos empleadores amenaza las pensiones de los trabajadores, advirtió este jueves Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"Tenemos que entrarle a combatir ciertas distorsiones, en el subregistro de las personas que son registradas con un salario menor al que realmente perciben o que les pagan por fuera (...) porque nos pueden generar un problema futuro en los próximos sexenios, no a nosotros, en el tema de las pensiones", explicó.

Como ejemplo, Robledo indicó que se puede dar el caso de una persona cuyo salario fue de 20 mil pesos y al momento de cobrar su pensión recibe un pago de 5 mil pesos porque ese sueldo fue el registrado por su empleador.

Agregó que para que el IMSS pueda cumplir de manera eficiente con la prestación de servicios, es necesario que el registro de los salarios se haga correctamente.

"No lo vamos a lograr si tenemos una exigencia alta, que es justificada, versus una actitud de subregistro, de que no se hace el registro completo o que de plano no hay registro", reclamó.

Por ello, el director del Instituto llamó a los empresarios a combatir esas prácticas "que hacen daños al Instituto y a los empleados".