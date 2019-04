Steelworkers de EU 'palomean' reforma laboral que va contra sindicatos blancos

Representantes de United Steelworkers (USW) provenientes de Estados Unidos "palomearon" la reforma laboral que se discute en el Senado, al considerar que corrige la existencia de sindicatos blancos o de protección patronal que pactan con las empresas menores salarios en detrimento de los trabajadores.

"Apoyamos lo que se está publicando que la reforma laboral en la que el trabajador tiene el derecho a elegir si quieren un sindicato o no. También porque la reforma elimina los sindicatos blancos que aquí en México no es un secreto que existen", señaló Many Armenta, representante de la USW y secretario general de la Sección 915 de esa central obrera de norteamericana.

En conferencia de prensa en la sede del Sindicato Minero, Armenta dijo que en México las empresas forman contratos con sindicatos que los trabajadores no conocen, "con la reforma se tienen que respetar la decisión y voluntad de la gente de elegir al líder que quieran, por eso apoyamos la reforma laboral".

Sergio Beltrán, secretario del Interior, Exterior y Actas del Sindicato Minero, calificó como increíble que "mejor Estados Unidos, Canadá y el mundo sindical global estén pidiendo que se corrijan aspectos en la Ley Federal del Trabajo como los salarios o el outsourcing".

Señaló que Estados Unidos está apoyando de forma clara para que la reforma laboral avance en México, en ese sentido, dijo que el líder del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, ha sido una voz en el Senado de todas las demandas internacionales y nacionales.

La USW y el Sindicato Minero también anunciaron un frente entre trabajadores de México y Estados Unidos para denunciar "las violaciones sistemáticas" de Grupo México en las condiciones generales de trabajo y en su responsabilidad social en las localidades donde están ubicadas sus minas.