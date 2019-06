Somos un país petrolero y no podemos renunciar a la riqueza que tenemos: Nahle

Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía, habló sobre los esfuerzos que lleva a cabo la dependencia en materia energética, entre ellos la rehabilitación de las refinerías para aumentar la producción de petróleo. Sobre esto, la secretaria recordó que México es un país petrolero que no puede renunciar a esta riqueza.

"Encontramos un sistema abandonado, descuidado, a las refinerías sin equipos. Y se hizo un programa para rehabilitación de las seis refinerías. Ya está Petróleos Mexicanos (Pemex) adquiriendo los equipos, las refacciones, para intervenir este año en las seis refinerías, en dos etapas. La primera esperamos terminarla en diciembre, y la siguiente en agosto. Cada refinería tiene cerca de 3, 4 mil trabajadores, y nos van a apoyar para que se rehabiliten", detalló Nahle este martes en el Foro Oil & Gas, oportunidades del sector energético en la 4T.

Sobre la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, la secretaria de Energía aseveró que esta podrá construirse en tres años y dio como ejemplo a las refinerías de Cadereyta, Tula y Salina Cruz, las cuales fueron construidas en periodos de entre tres y cuatro años.

"¿Entonces por qué no podemos hacerla en tres años si ya se hizo antes? ¿Es un reto? Sí. ¿Necesitamos un trabajo acelerado? Sí y lo vamos a hacer", añadió.

En el tema del gas, Nahle señaló que antes este fluía del sur al norte, mientras que ahora fluye al revés, en referencia a la producción que proviene de Estados Unidos.

"Hoy hay zonas que demandan gas para detonamiento económico, para que se instalen empresas, y en eso estamos. Porque la reforma (energética) creó un desbalance energético. Se abrieron las puertas y no se cuidó esto. Se hicieron ductos que hoy se necesitan y algunos no se han podido concretar porque no se tuvo adecuado cuidado. Teníamos que preguntar a las comunidades", explicó.

Sobre el desbalance, la secretaria mencionó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la dependencia se encuentran trabajando para coinvertir en abrir líneas de transmisión en zonas donde hay demanda excesiva de electricidad. Como ejemplo puso a la Península de Yucatán.

Acerca de las subastas eléctricas y la suspensión de la cuarta subasta, explicó que esto se debió a que las tres primeras, entregadas en la pasada administración, no han terminado de instalarse.

"La cuarta subasta la tuvimos que parar. La primera tenemos reporte de que el 62 por ciento de la infraestructura se ha instalado. De la segunda, solo el 9 por ciento, y de la tercera, el cero por ciento. Entonces para qué hacer una cuarta si no han terminado las tres anteriores de instalarse, si no hemos terminado de hacer las consultas y darle certeza a los inversionistas de que van a invertir en un lugar donde no tendrán problemas", indicó.