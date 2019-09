Solo 6% de viviendas en México están aseguradas, pese al miedo a sismos

La población mexicana vive con estrés y miedo de que ocurra un sismo o un terremoto en el país, pero eso no ha dado como resultado inducir a la compra de pólizas de vivienda.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), únicamente el 6.7 por ciento de las viviendas en nuestro país cuentan con un seguro de forma voluntaria y el 20 por ciento de las viviendas por créditos hipotecarios.

Menos de diez viviendas por cada cien en el país están protegidas por algún daño causado por desastres naturales como sismos o huracanes, lo que dificulta aún más enfrentar los gastos de recuperación.

A dos años de los sismos de septiembre de 2017, Recaredo Arias, director general de la AMIS, explicó que inmediatamente después de los siniestros, hubo un mínimo repunte en la compra de seguros a la vivienda. La contratación de pólizas avanzó 1 por ciento, pero de ahí en adelante se estancó.

"Nos deja una gran lección de que hay algo que tenemos que hacer mejor y pensar en soluciones diferentes. Si ante la evidencia de un evento que dejó a tantas personas sin patrimonio no hubo respuesta de parte de la población (...), definitivamente algo tiene que ver con el comportamiento de las personas", describió Arias.

¿Seguro obligatorio?

“Ante la polémica que desata la discusión sobre los seguros obligatorios, como sector asegurador no pretendemos que el crecimiento se dé a costa de ellos, pero sí consideramos que cuando hay un interés público, que es cuando la población está más desprotegida, es que debe existir un seguro obligatorio, si no tenemos una sociedad lo suficientemente madura que de esa forma pueda darse el aseguramiento voluntario.

“Siempre es importante que se proteja el interés de la parte más débil y sí la forma es mediante un seguro obligatorio, consideramos que es una política adecuada”, manifestó el director general de la AMIS.

De acuerdo con Luz María Silva, académica del ITAM, México es el séptimo país más sísmico del mundo, solo por debajo de naciones como Chile, que ocupa el número uno, Indonesia, Japón, Islandia o Estados Unidos, por lo que es importante aprender de las lecciones que han dejado los eventos previos, como los terremotos de septiembre del 2017 o el de 1985.

“La principal lección como gobierno, empresa privada o individuo es estar asegurados, pues cuando la gente no se asegura, asume el cien por ciento del riesgo, y si uno es medio pobre, después de eso es totalmente pobre, porque no hay forma de recuperarse. El gobierno puede dar una parte del apoyo, pero no todo, porque es imposible”, sentenció Silva, autora del libro Crónica de seis siglos de sismos en México: lecciones aprendidas y perspectivas.

Para Francisco Díaz, director de Swiss Re en México, el país está dentro de los más expuestos a riesgos como sismos, huracanes, inundaciones y es de los más bajos en penetración, por lo que las pérdidas económicas sí son considerables sin cobertura.

“Cada vez que sucede un siniestro se habla de seguros, de prevención, pero pasa el síntoma de la preocupación y se disuelven las intenciones de asegurarse. Además, deben centrarse en promover la conciencia del riesgo y desarrollar disponibilidad de producto y distribución orientada”, consideró el especialista de Swiss Re.

En la AMIS se realizarán estudios para evaluar la reticencia al aseguramiento. Reiteró que se mantiene la propuesta ante el gobierno de la Ciudad de México para integrar el cobro de las pólizas en el predial, pero las negociaciones son tardadas.

¿Por qué el desdén al seguro?

“La dificultad que enfrenta la población para poder cobrar un seguro o para poder cobrar una fianza, quizás no hay suficiente claridad al contratarlo o falta de cultura, lo que afecta a la penetración del sector y nos preocupa la reputación del mismo, ya que el seguro debe de ser lo más seguro, sencillo, fácil y transparente”, sentenció Carlos Noriega Curtis, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El funcionario aseveró que el seguro debe ser vinculante; así como lo suficientemente claro y transparente.

“No creo que debamos hacer obligatorios los seguros si estos no van acompañados de un convencimiento y de sencillez”, añadió.

María de los Ángeles, directora ejecutiva de Líneas de Negocio, Riesgo y Desarrollo del Sector de la AMIS, garantizó que el seguro a la vivienda no tiene un costo elevado en el país, es accesible, pero recomendó que no sólo se cubra la construcción, sino también los contenidos que hay en ella.

El sector asegurador mexicano tiene una penetración de 2.2 por ciento del Producto Interno Bruto, cifra que se ha mantenido en los últimos años y que está por debajo del promedio de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 8.9 por ciento.

“¿Cuánto tiene que crecer el sector? Dos o tres veces, quizás, pero aun así no representa lo que de verdad debe crecer, dado que México es de los países más expuestos a catástrofes naturales, ya que tiene la concentración urbana más grande de América Latina (Ciudad de México), tiene una alta tasa de población sujeta a enfermedades. Por lo que esta meta no alcanza la situación del país.

“Así, la cultura del seguro se vuelve indispensable en el país, pues éste puede ayudar al combate a la pobreza”, apuntó Noriega.

Requisitos básicos para asegurar un inmueble:

*Contar con techos de concreto armado o tipo constructivo combinado.

*Que el inmueble esté listo para su ocupación, con todas las ventanas y vidrios instalados, pisos terminados, puertas colocadas, muros y techos.

Si ya cuentas con un seguro, se sugiere:

*Leer a detalle las condiciones de la póliza, en particular los riesgos y bienes cubiertos y no cubiertos; así como estar al día en el pago de la prima.

*Compartir con personas de confianza (familia-amigos), que cuentas con un seguro, así como el alcance de la cobertura que tiene.

*Guardar los documentos del seguro en un lugar seguro o tener una copia digital.

*Tomar foto o video de los bienes asegurados, respaldarlos en medios digitales y actualizarlo con frecuencia.