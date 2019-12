Solo 2 de los 20 campos clave de Pemex producen crudo o gas

Solo dos de los 20 campos que Petróleos Mexicanos (Pemex) definió como prioritarios para este año producen actualmente.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), solo los campos Chocol e Ixachi aportan a la producción actual de la petrolera nacional.

Durante noviembre pasado, Chocol sumó a la producción nacional 702 barriles diarios de crudo a la producción nacional, mientras que Ixachi aportó 45 millones de pies cúbicos de gas.

En diciembre del año pasado, Pemex anunció el plan nacional de hidrocarburos que tiene como base el desarrollo de pozos en 20 campos de tierras someras, en los cuales la compañía basaba su pronóstico de lograr una producción de un millón 800 mil barriles al concluir el año.

De acuerdo con su plan, a diciembre de este año preveían agregar 100 mil barriles diarios a la producción de los 20 nuevos campos.

Según el último cronograma presentado por Octavio Romero, director de la petrolera, cinco campos tendrían que haber entrado en operación y sumado a la producción nacional de septiembre a noviembre pasado: Xikin, Cibix, Valeriana, Quesqui y Chejekbal. No obstante, ninguno de estos producen actualmente.

Para Fausto Álvarez, analista del sector y exfuncionario de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la razón por la cual sólo dos pozos producen es “principalmente por el no pago a proveedores, no están invirtiendo lo que dicen que van a invertir y las compañías que ganaron los contratos tienen poca o nula experiencia en exploración (...). No se han perforado (pozos) como se tenía planeado en el plan, lo que se tenía planeado era un promedio de producción promedio diario en el año de 15 mil barriles diarios y 52 millones de pies cúbicos de gas diarios”, dijo.