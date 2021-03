Socios del T-MEC esperarán a que Ley de la Industria Eléctrica concluya su proceso legislativo para apelar

Estados Unidos y Canadá no realizarán reclamos oficiales a México hasta que la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) concluya su proceso legislativo, señaló Juan Carlos Baker, exsubsecretario de Comercio Exterior de México, en una conferencia virtual organizada por la plataforma Inteli-Iuris

“No vamos a ver reclamos mientras la ley no cumpla todo el proceso legislativo que tiene que pasar, se debe aprobar en el Senado y después mandarse al Ejecutivo para su publicación, y hasta que aparezca publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) veremos pronunciamientos”, dijo.

El también exnegociador del T-MEC, apuntó que hay varias medidas legales que podrían ejercer los afectados por la LIE.

“Si se confirma que hay violaciones del tratado, eso lo tendrá que decidir un panel o una corte en un caso Inversionista-Estado, cuando eso suceda hay que ver cómo reaccionará el Gobierno de México, si va a poner una medida de conformidad o simplemente va a abrir la chequera, pagará y aguantará el dolor que económicamente puedan implicar esas violaciones”, detalló.

Además, si Estados Unidos y Canadá lo consideran necesario, podrían utilizar el mecanismo del capítulo 31 “Estado-Estado” del T-MEC, ya que se podrían estar incumpliendo compromisos sistémicos.

“Hasta que no haya una violación clara será cuando EU o Canadá decidan proceder. No creo que nos expulsen del acuerdo, en un caso extremo, si estos asuntos son tan importantes para el Gobierno de México, (López Obrador podría decir) yo voy a hacer esto a pesar de (las consecuencias), si el T-MEC no me lo permite, me salgo”, subrayó.

Baker consideró que este tipo de políticas públicas representan una “regresión brutal” para el país, ya que se está desconectando a México de las grandes tendencias mundiales, como las energías limpias, nuevas industrias, el 5G, entre otros temas, “lo que a la larga puede salir muy costoso para el país”.

La controversia que ha provocado esta ley ya podría estar provocando consecuencias negativas para México, señaló Enrique Lendo, exnegociador del capítulo de medio ambiente del T-MEC.

“Cuando no cooperas con algo que a ellos les interesa, te enfrían. Te ponen una ‘castigadita’ para algunos temas, te dicen directamente, esto no me gustó, y después hay un periodo donde no te incluyen en una actividad, ni en un grupo de trabajo, ahora que México pidió a EU apoyo con las vacunas, ¿qué habría pasado si estuviéramos más alineados en todos estos ámbitos?, es un asunto básico de diplomacia internacional”, señaló.

Agregó que el cuidado al medio ambiente no solo es un tema para salvar árboles, sino que el futuro del mundo apunta hacia la descarbonización, ya que las afectaciones del cambio climático ya representan un riesgo económico.

“Ya todo se mide en función de riesgo como lo que pasó recientemente en Texas y que afectó en millones de dólares, los mercados financieros lo están capitalizando y lo están comenzando a castigar, lo vamos a ver cada vez más, es cuestión de costos, es más barato producir energías limpias, han evolucionado, es más barato que producir energía fósil”, indicó.

