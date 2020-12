Sociedades no financieras, las que más aportaron al PIB durante el segundo trimestre del año

Las sociedades no financieras contribuyeron con 42.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) durante el segundo trimestre del año, siendo este de mayor aportación a la actividad económica de México, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El instituto señaló que los datos de las Cuentas por Sectores Institucionales Trimestrales (CSIT) de México son del primer trimestre de 2008 al segundo trimestre de 2020.

Agregó que estas proporcionan información sobre las transacciones reales y financieras que realizan los distintos sectores entre sí y con el resto del mundo, así como del balance de activos y pasivos al inicio y al cierre del año y las relaciones intersectoriales quien a quien por sector institucional y para la economía en su conjunto.

Durante dicho periodo, el 35.5 por ciento fue generado por los hogares; les siguieron el Gobierno general con 10.2 por ciento, las sociedades financieras con 4.9 por ciento y las Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH) y el Resto del mundo con 0.9 por ciento.

En tanto, el ingreso disponible representa uno de los saldos más importantes en las cuentas, porque muestra cuánto puede ser consumido por los sectores institucionales sin necesidad de reducir los activos o incurrir en pasivos.

En el segundo trimestre de 2020, el Ingreso disponible bruto (IDB) se ubicó en 5.1 millones de pesos.

El sector de Hogares concentró 81.7 por ciento, seguido del Gobierno general con 8.8 por ciento. Las Sociedades no financieras tuvieron una participación negativa de 0.2 por ciento, las Sociedades financieras participaron con 6.8 por ciento y las ISFLSH aportaron 2.9 por ciento.

El Inegi resaltó que el IDB se conforma por los ingresos obtenidos en la economía interna, por las empresas y los hogares, que se refleja en el excedente bruto de operación y el Ingreso mixto, las remuneraciones de los asalariados, así como las rentas de la propiedad netas y las transferencias corrientes netas con el exterior.

Instituciones sin fines de lucro generaron 2.9% del PIB

Las Instituciones sin Fines de Lucro o ISFL en México representaron un equivalente al 2.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, al generar un monto de 670 mil 488 millones de pesos en 2019.

La mayoría de los ingresos generados por actividad económicas en estas organizaciones se registró principalmente en el sector educativo con una participación de 41.9 por ciento, las actividades agrupadas en la categoría “Otros servicios excepto actividades gubernamentales” con el 23.7 por ciento, y las actividades legislativas y gubernamentales con 9.8 por ciento.

Les siguieron los servicios de salud y de asistencia social con 9.3 por ciento, los servicios financieros y de seguros 7.8 por ciento, los servicios profesionales, científicos y técnicos 3.5 por ciento, y el restante 4.1 por ciento fue generado por los denominados “Otros sectores”.

El informe de la cuenta satélite del Instituto revela que durante 2019, las organizaciones no lucrativas privadas, también denominadas como el tercer sector o sector no lucrativo, registraron un nivel en su PIB de 318 mil 295 millones de pesos, mientras que los organismos no lucrativos públicos alcanzaron 352 mil 193 millones de pesos.

Según la clasificación por objeto social, los mayores ingresos se concentraron particularmente en enseñanzas e investigación, con un 45.9 por ciento; religión, con un 15.2 por ciento; desarrollo y vivienda, con un 13.5 por ciento; y de salud, con un 6.9 por ciento.

