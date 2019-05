Sobrerreacción al combate a la corrupción frena inversiones: Romo

El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, dijo que debido al combate a la corrupción, se ha creado una sobrerreacción en los inversores, lo cual ha hecho que sus intereses se frenen, especialmente en la Ciudad de México.

“¿Por qué no hemos ido más rápido? Porque heredamos un problema de corrupción y de ligereza muy fuerte; hay una psicosis. Yo creo que estamos reaccionando de más, me incluyo. Por la excusa de la corrupción, sin querer, estamos parando demasiado y no podemos parar demasiado”, aseguró este martes en su mensaje inaugural en el ‘XIV Summit de Capital Privado’ realizado por la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap).

Romo indicó que en la Ciudad de México hay quejas de empresarios, especialmente del sector inmobiliario.

“Hay mucha queja, me han ido a ver muchos empresarios, la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios con números ya lo presentamos, vamos a ver cambios rápidos, Claudia está muy sensible. Estamos tratando de ser un catalizador para que este país no se pare y sea un ejemplo para la inversión”, detalló.

Aprovecharemos guerra comercial de EU con China

El jefe de la Oficina de la Presidencia destacó que México debe aprovechar la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China para traer a territorio nacional esas industrias que están siendo afectadas por las tensiones comerciales.

“Hay una guerra comercial con China que hay que aprovechar. Muchas de esas industrias hay que traerlas para acá y ya estamos trabajando par traerlas”, aseguró Romo.

Expuso que en la reunión privada que tuvo con los fondos de inversión, inversionistas nacionales y extranjeros mostraron un fuerte optimismo en el tema, por lo que es indispensable seguir creando ese ambiente favorable.

“México tiene todo. Necesitamos crear condiciones de crecimiento que nunca se han visto en México”, puntualizó.

Sobre la Inversión Extranjera Directa, Romo expuso ante los fondos de inversión de capital privado que México no se conformará con los 28 mil millones de dólares que llegan en promedio al año y que buscarán atraer entre 30 y 35 mil millones de dólares en los próximos años.

“Es una vergüenza que países como Australia tengan 45 mil millones de inversión extranjera directa, Brasil 65, cuando México tiene mucho”, precisó.

Vamos a negociar para reducir déficits comerciales

Romo comentó que México tiene firmados varios tratados comerciales, pero solo con Estados Unidos se tiene un superávit, por lo que el plan del nuevo gobierno es reducir los grandes déficits comerciales que se tiene con el resto de países.

“Tenemos déficits con el resto de países. Solamente con China tenemos 70 mil millones de dólares de déficit, con Japón 25 y así con todos. Esto ha sido una 'pachanga' aquí de bienvenidos y hemos dejado pasar muchas oportunidades”, señaló.

Aseguró que no se romperá ninguna regla pero “se va a negociar más fuerte” para disminuir esos déficits.

“Con China la pregunta es ¿por qué 70? ¿Por qué no mejor 50? Así nos estamos yendo país por país y estamos cuadrándolo con las industrias que pueden captar o podemos fomentar mayor integración”, afirmó.