Sobre los memes, Herrera dice: mi cara es por la seriedad que debe tener un secretario de Hacienda

El titular designado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, sostuvo que su reacción al ser nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador se debió por tratarse de un acto solemne.

" El carisma que tenía en el video que hizo el presidente era un reconocimiento a una forma moderna de dar a conocer los nombramientos, hacerlo a través de un video me parece una forma muy interesante, solo quiero transmitir la seriedad que debe tener un secretario de Hacienda ", dijo Herrera al ser cuestionado sobre los memes que se difundieron en redes sociales tras ser nombrado como secretario de Hacienda.

El funcionario explicó que le hicieron una acusación cuando trabajaba para un organismo internacional en su vida pública pasada.

"Me dijeron que me reía demasiado, y que en presentaciones con medios no paraba de sonreír, entonces ahora cuando hay actos solemnes soy cuidadoso".

Herrera agregó que también solía hacer bromas por lo que "estoy tratando de controlar eso".

He decidido no hacerle nada al video del nombramiento de Arturo Herrera Gutiérrez luego de la renuncia de Carlos Urzúa a Hacienda.



Solo zoom???? pic.twitter.com/KwhgH9F4Hv — Vampipe ⍨ (@vampipe) 9 de julio de 2019

El anuncio lo realizó en redes sociales. En el video, se aprecian a López Obrador y a Herrera en Palacio Nacional. En él, el secretario designado agradeció el nombramiento.

"Acepto con ilusión una gran responsabilidad. Nuestro país es un país con grandes cosas, con carencias y contrastes. Debemos trabajar, desde la Secretaría de Hacienda, en el área de las desigualdades", subrayó.