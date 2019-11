Slim le da un consejo al Gobierno: invertir 5% del PIB en infraestructura

El empresario Carlos Slim Helú recomendó al Gobierno de México incrementar cuando menos un 5 por ciento su inversión en infraestructura, así como aprovechar las laxas políticas monetarias y el exceso de circulante.

Lo anterior con la finalidad de atenuar, diferir o combatir las expectativas recesivas.

Al recibir el premio nacional de Ingeniería 2018, de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de Grupo Carso dijo que sus empresas, tan solo en este año, realizaron una inversión del orden de los 36 mil millones de pesos.

Durante su discurso explicó que “el mundo desarrollado ha establecido políticas monetarias muy laxas, muy agresivas, con enormes excesos de liquidez y tasas de interés negativas, disponibles a largo plazo para evitar esta recesión”.

Por lo que consideró que es la gran oportunidad de hacerlo, pero ahora 'al revés': "crear una gran infraestructura para que haga el desarrollo económico y podamos entrar en una etapa de entrar a la sociedad industrial moderna".

De ahí, ejemplificó con países como Corea o China, que ha formado una clase media educada, con gran poder adquisitivo.

“La razón es que China invierte el 12 por ciento del PIB en su infraestructura. Invierte el 12 por ciento desde hace 10 años, es una inversión en infraestructura mayor que la que hacen todos los países de Europa y Estados Unidos”, explicó.

Cuestionado sobre la cantidad que debería estar invirtiendo México en este rubro apuntó que cuando menos un 5 por ciento del PIB.

“Decía yo que lo que hace China no lo hacen todos los países desarrollados juntos, son montos muy grandes de inversión, es un país muy grande territorialmente, que tenía mucho atraso”, añadió.

De acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), México invierte el 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que China invirtió en infraestructura 12 por ciento del PIB anualmente a partir de 2009, siendo la suma de los gastos en infraestructura realizados por los países avanzados y los emergentes en forma combinada.

Asimismo, adelantó que la inversión de sus consorcios en México va a ser del orden de los 36 mil millones de pesos y el próximo año será mayor. “Prácticamente el 25 por ciento de la inversión que hacemos en el mundo, pues ya iniciamos la cobertura diaria de no atendidas”.

Al respecto, López Obrador señaló que es “importantísima” la participación del sector privado en la economía y en el desarrollo .

Y adelantó que será el martes 26 cuando se suscriba un acuerdo con los organismos empresariales para impulsar un plan de desarrollo de la infraestructura nacional, con inversión privada, nacional y extranjera, pero fundamentalmente con inversión nacional.

“Esto es básico, no podríamos sólo con inversión pública sacar adelante al país, lograr tasas de crecimiento, como decíamos, del 4 por ciento anual.

No hay recursos públicos que permitan crecer a esa tasa si no se cuenta con la inversión privada. Esto aplica no sólo para México, para el mundo, hasta en China”, puntualizó.

En el acto también se entregó el Premio Nacional de Arquitectura 2018, el cual fue otorgado a Joaquín Álvarez Ordoñez.