Sindicato petrolero acusa a Pemex de incumplir contrato colectivo de trabajo por 9 meses

En un hecho poco común del gremio, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) acusó que suman ya nueve meses de incumplimientos al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), pues incluso hay retrasos en el pago de remuneraciones.

En un comunicado enviado a los trabajadores este lunes 11 de enero, el sindicato exhortó a la empresa que cumpla puntualmente cada una de las cláusulas estipuladas en el CCT, ya que “de manera inconcebible desde hace ya nueve meses se han dejado de acatar por parte de Petróleos Mexicanos”.

Desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020 -añadió- los trabajadores sindicalizados han cumplido las instrucciones de la empresa “conscientes” de la relevancia que tiene la industria en materia económica y asumiendo con aplomo los riesgos sanitarios que las diversas labores conllevan.

Sin embargo, el sindicato considera que no ha habido correspondencia por parte de Pemex.

“En un lenguaje de aparente austeridad ha contravenido con lo legalmente pactado (…) Comprendemos que no ha sido sencillo este trance sanitario, pero no entendemos la correlación con la clara violación a los derechos de salud, de trabajo digno, de vivienda, de seguridad social e incluso de remuneración salarial que no ha cubierto la actual administración”, sostuvo.

El sindicato indicó que en varias ocasiones se ha exhortado a las autoridades a la pronta actuación en los retrasos de cada una de las cláusulas colectivas, “teniendo como respuesta que en breve se solucionará todo, sin embargo, las deficiencias señalan lo contrario”.

