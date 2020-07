Sin finanzas públicas sanas no habrá separación entre poder político y económico: Ramírez Cuéllar, líder de Morena

El presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, advirtió que, sin finanzas públicas sanas, no habrá separación entre el poder político y económico, por lo que consideró importante avanzar hacia un Estado de bienestar que ponga en el centro la progresividad fiscal y la medición de la riqueza.

“No va a haber separación entre el poder político y el poder económico si no tenemos un Estado fuerte que tenga finanzas públicas sanas y que tenga también capacidad creciente de inversión”, sostuvo el dirigente durante el foro virtual “Desigualdad, Bienestar y Fiscalidad después del COVID-19”, organizado por la fundación Friedrich Ebert, Oxfam, Tec de Monterrey, Fundar y Open Society Foundations.

Ramírez Cuellar enfatizó que no puede haber bienestar cuando el Estado tiene precariedad fiscal y financiera, por lo tanto, “un Estado pobre no puede convertirse en un Estado de bienestar”.

Al hablar de su propuesta para darle al INEGI la capacidad de medir la concentración de la riqueza en el país, consideró que es necesario darle rango constitucional a la medición de la riqueza para hacer visible un fenómeno que es lacerante y es fuente importante de desigualdad en el país.

Ramírez Cuéllar dijo que esa información es necesaria para establecer los umbrales a partir de los cuales se deben establecer tasas diferenciadas y abandonar el concepto de que todos los mexicanos deben contribuir con el gasto público en forma proporcional y equitativa.

“Ahora debe colocarse al centro el concepto de progresividad fiscal. Un Estado pobre no puede ser un Estado de bienestar, un Estado pobre no puede separar el poder político del económico, y tampoco existe mucho dinero en las arcas nacionales cuando venimos de un desmantelamiento de los activos públicos”, señaló.

Lo dicho por el morenista contrasta de alguna forma con la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostiene que la separación del poder político del económico es una realidad en la Cuarta Transformación.

Por ejemplo, en su discurso con motivo del primer informe de gobierno (1 de septiembre 2019), el presidente aseguró que “ya es un hecho, por ejemplo, la separación entre el poder económico del poder político. El gobierno actual representa a ricos y a pobres, a creyentes y a libres pensadores, así como a todas las mexicanas y mexicanos, al margen de ideologías, orientación sexual, cultura, idioma, lugar de origen, nivel educativo, o posición socioeconómica”.

Otra ocasión en la que el presidente afirmó que en su gobierno la separación del poder político con el económico es una realidad, fue en la conferencia mañanera del 27 de abril de 2020, cuando el presidente fue cuestionado sobre el aval de la Secretaría de Hacienda al acuerdo entre el Consejo Mexicano de Negocios y el BID Invest para el rescate de empresas.

“No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes, si ya no es como antes. Antes, el poder económico y el poder político eran lo mismo, se alimentaban, se nutrían mutuamente, ahora ya no, ahora el gobierno representa a todos, hay una separación entre poder económico y poder político”, expresó.