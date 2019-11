Sin farmouts en Pemex, México perderá grado de inversión en 4 años, advierte BBVA

La situación financiera que enfrenta Pemex pondrá contra las cuerdas a la calificación soberana del país en el corto plazo, la cual podría perder el grado de inversión en los próximos cuatro años si no se reanuda la participación del sector privado en los proyectos de la petrolera, advirtió el economista en jefe de BBVA, Carlos Serrano.

Durante su participación en el IMEF Business Summit 2019, realizado en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, el economista señaló que el principal problema que presenta la petrolera mexicana es que no contempla la inversión privada y el gobierno federal no tiene espacio fiscal para brindar ese apoyo adicional y detonar la producción.

“Si se sigue por este camino de que el apoyo a Pemex venga del sector público y no del privado, lo que va a resultar es una mayor presión en las finanzas públicas. Si no se cambia el rumbo y no se reanudan los farmouts podemos llegar a perder el grado de inversión; no ahora, pero sí en tres o cuatro años”, afirmó Serrano.

Agregó que es muy factible que tanto las agencias Standard & Poor's y Moody's bajen la calificación crediticia del país el próximo año, lo cual no lo ve tan preocupante porque los mercados ya lo vienen incorporando desde hace tiempo.

“Cuando ocurra no será una gran sorpresa. Los problemas vendrán si es que nos bajan a 'BBB-' y así estaremos a un escalón de perder el grado de inversión”, agregó el economista.

En el mismo panel, los economistas en jefe de Grupo Financiero Banorte y Credit Suisse coincidieron en que es inminente que las calificadoras le bajen la nota soberana a México.

Alonso Cervera, economista en jefe de Credit Suisse, comentó que es "bastante" escéptico en el plan de negocios de Pemex y a la reapertura al sector privado. Explicó que por un lado el presupuesto de inversión de Pemex es insuficiente y por el otro lado, la petrolera está desarrollando campos fáciles que generarán un incremento de la producción y eso desalentará al presidente Andrés Manuel López Obrador de abrir el sector energético a los privados.

“Sí van a sacar petróleo y eso lo veremos en las mañaneras. La producción de petróleo se irá para arriba y ahí no creo que el presidente tenga el incentivo para decir, pues hay que abrir al sector privado”, dijo Cervera, señalando que los buenos datos de producción pueden seguir por dos años pero en el tercero se vendrá un ‘frentazo’, cuando vean que la producción va hacia abajo otra vez.

“Nos van a dar un downgrade tanto Moody’s como Standard & Poor’s el próximo año. La bajada de calificación no vendrá por finanzas públicas irresponsables, sino por el crecimiento pobre y erosión institucional”, agregó.