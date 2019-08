Sin crecimiento económico no hay desarrollo: Gerardo Esquivel

El subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, señaló este miércoles que no se debe menospreciar el tema del crecimiento económico del país, pues sin ese crecimiento tampoco habría desarrollo. El comentario ocurrió luego de lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada sobre el bajo crecimiento de México.

“No creo que sin crecimiento haya desarrollo. No debe menospreciarse el tema de crecimiento en sí mismo, pero en general lo ideal, y así lo he expresado, es que este crecimiento sea de tal manera que los beneficios de este se distribuyan de mejor manera", indicó durante la conferencia de prensa con motivo del Informe Trimestral del segundo trimestre.

Anteriormente, López Obrador señaló que el bajo crecimiento del país no le preocupaba porque los mexicanos tienen más capacidad de compra y más poder adquisitivo.

"Son otros parámetros de medición, voy a seguir insistiendo en eso. Antes tenían una metodología que se sigue aplicando para medir crecimiento, a nosotros sí nos importa el crecimiento, pero nos importa más el desarrollo, porque, repito, crecer es crear riqueza y el desarrollo es crear riqueza y distribuir la riqueza”, afirmó en una conferencia matutina desde Tabasco.

Lo dicho por AMLO ocurrió horas después de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revisara a la baja el Producto Interno Bruto. El dato actualizado a 0.0 por ciento mostró un nulo crecimiento para el segundo trimestre del año.

Este miércoles, Esquivel indicó que desde que estaba en la academia ha dejado clara su preocupación sobre el tipo de crecimiento que tiene el país.

“Me preocupa que no sea suficientemente incluyente, que pueda haber crecimiento sin desarrollo, que fue lo que tuvimos en años anteriores", dijo el subgobernador, enfatizando que es muy importante diferenciar el crecimiento económico y el desarrollo.