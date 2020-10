Sin contención de COVID-19 no habrá recuperación económica: Hacienda

La información oportuna para el tercer trimestre de 2020 refleja que la economía podría estar en la senda de recuperación, sin embargo, si no se logra contener la pandemia, no habrá la confianza para poder mantener la reactivación económica como la observado en los últimos tres meses, advirtió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Durante una reunión virtual el viernes pasado con las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, aseguró que los datos oportunos de la economía publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que el país podría estar viendo una recuperación en línea con la contracción esperada de 8 por ciento para 2020.

Sin embargo, enfatizó que, si bien hay una economía prácticamente abierta, se observan rebrotes de COVID-19 en Europa y en Estados Unidos, asimismo, en México hay varios estados con semáforo naranja y algunos (Chihuahua) ya han regresado a color rojo, por lo que se tiene que ser cuidadosos en términos macroeconómicos y mantener la prudencia fiscal.

“Si no logramos contener la pandemia, mantener niveles bajos de contagio, si no tenemos un portafolio adecuado de vacunas y no tenemos una estrategia adecuada para hacer este despliegue de vacunas, no vamos a generar la confianza suficiente en la economía para poder incrementar el consumo y que el ritmo de reactivación se mantenga como lo estamos observando”, advirtió.

Yorio reconoció que en el horizonte hay riesgos importantes, pero destacó que los indicadores de alta frecuencia muestran mejoras, como las exportaciones que a agosto reflejan 97 por ciento del nivel de febrero y las transacciones con tarjetas de crédito y débito reportan una recuperación de 85 por ciento.

PIB creció 12.5% en tercer trimestre

El subsecretario de Hacienda refirió a los senadores que, tras la caída de 17 por ciento en la economía, registrada en el segundo trimestre del año, la información reciente del Inegi refleja una recuperación en el tercer trimestre.

Hacienda estima que el PIB del tercer trimestre registrará un decrecimiento implícito de 8.2 por ciento anual y reportará un crecimiento de 12.5 por ciento contra el segundo trimestre. Esto, con base en el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) que cayó 9.8 por ciento en julio y en el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), que anotó una contracción de 7.9 por ciento en agosto y 6.9 por ciento en septiembre.

Yorio expuso que, para poder cerrar el año con un decrecimiento del PIB de 8 por ciento, como está previsto en los Criterios Generales de Política Económica, se necesita un decrecimiento de la magnitud del que se espera para el tercer trimestre y, posteriormente hacia el cuarto trimestre, se tendría que ver una caída de la actividad económica de alrededor de 3.5 por ciento.

“Estamos observando rebrotes de la enfermedad y eso obviamente nos lleva a nosotros a ser cuidadosos y estratégicos en cómo vamos a seguir lidiando con la pandemia hacia delante, esto reafirma el punto que hemos estado haciendo durante los últimos meses, que la economía va a seguir la senda o la dinámica de contención de la pandemia”, sostuvo.

Estrategia de vacunación

Yorio dijo que en el corto plazo y para cerrar el 2020, Hacienda se está enfocando en que México pueda tener un portafolio de vacunas con cuatro empresas que permita al país “estar formado en la fila”, es decir, asegurar una dotación de vacunas para toda la población, pues es parte de las acciones que pueden mantener la confianza de los consumidores y de los mercados.

En estos meses —añadió— también se discute con el sector salud y con el sector privado sobre la estrategia de despliegue de la vacunación. En ese sentido, dijo que habría una priorización en la aplicación de la vacuna, primero será vacunado el personal de salud por estar en la primera línea de contención del COVID-19, pero después, un planteamiento que se está dirimiendo es sobre la posibilidad de “vacunar” sectores productivos.

“Posteriormente podríamos de manera estratégica vacunar sectores productivos o sectores educativos que generan actividad económica, de tal manera que nos permita abrir la economía lo más rápido posible, sobre todo en sincronización con el bloque comercial de Norteamérica y tomar más ventaja de la disminución en la incertidumbre que hemos observado con la reafirmación del T-MEC”, anticipó.

