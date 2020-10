Sin cambios: Buen Fin 2020 espera mismas cifras del año pasado en ventas y negocios registrados

La meta del Buen Fin 2020 es igualar las cifras del año pasado con 100 mil negocios registrados y 118 mil millones de pesos en ventas generadas.

Quienes quieran ofertar productos o servicios ya podrán registrarse en la plataforma digital, y se recomienda hacerlo con tiempo para que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) pueda 'palomear' su registro al programa, señaló Jorge Eduardo Arreola Cavazos, jefe de la Unidad de Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía.

“Los registros es importante hacerlos con anticipación porque les tiene que dar palomita el SAT y procede o no el registro. En caso de que no les palomee, tienen tiempo para acudir al SAT y regularizar su situación. Este tema no es de fiscalización, ni se puede utilizar para tales fines, solo se utiliza para ver quién entra o no al Buen Fin”, señaló.

Al presentar la plataforma digital (www.elbuenfin.concanaco.com.mx) en la que deben registrase los negocios que deseen participar con sus productos y servicios, el funcionario alertó que el registro podría ser “complicado” y recomendó hacerlo con tiempo.

Desde el año pasado, con la nueva administración federal, se aumentaron los requisitos para que los comercios se registraran en el programa comercial, se sujetó al cumplimiento de tres requisitos de tipo fiscal: tener un registro federal de causantes válido, tener el buzón fiscal activado y tener la 32D, la opinión de cumplimiento de obligaciones positiva.

“Hay que tener cuidado con eso y dado que el registro se va a limitar a esto, el objetivo es tratar de alcanzar al menos nivel de registro y ventas similares a los que tenemos”, apuntó.

El Buen Fin 2020, que se hará del 9 al 20 de noviembre, llega con varios retos, principalmente sanitarios y una economía debilitada. La meta es llegar a los 100 mil establecimientos registrados para participar y ventas generadas de 118 mil millones de pesos, lo que equivale a igualar las cifras del año pasado, señaló José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanacon Servytur).

“Hay que ponerle número a la meta, el año pasado se lograron ventas de 118 mil millones de pesos, ese sería el objetivo, llegar a la meta del año pasado de cuatro días del programa ahora en 12 días”, dijo el líder empresarial.

La bancarización es un aspecto importante para los objetivos del programa porque da trazabilidad a las ventas y cobra fuerza el comercio formal, todo esto va ligado al comercio electrónico por los pagos con plásticos que crecieron 20 por ciento en los pagos con tarjetas de crédito.

“En esta ocasión, con absoluta certeza podernos afirmar que las ventas aumentarán considerablemente en este modelo de negocio que será el comercio electrónico”, estimó el presidente del organismo.

Destacó que el empleo es una de las variables que más se busca preservar y el impulso a las Mipymes es una manera de preservarlos al darles facilidad para su operación de forma competitiva, por eso se busca que sea un programa comercial inclusivo, donde el negocio más pequeño pueda participar.

