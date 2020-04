Si grandes empresas no pagan sus impuestos, se procederá judicialmente, avisa AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que se procederá por la vía legal contra aquellas grandes empresas que no paguen sus impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"He dado instrucciones a la directora del SAT (Raquel Buenrostro) que los convoque para que voluntariamente abonen o paguen sus deudas. De lo contrario, se va a proceder judicialmente porque lo he dicho desde el principio, no somos tapadera de nadie", apuntó.

El presidente agregó que los contribuyentes que tienen recursos, pero no cumplen con sus obligaciones fiscales, no son "buenos ciudadanos".

"Es que hay grandes empresas, nacionales y extranjeras, que deben porque están pensando que es como antes, que se les condonaban impuestos. Eso ya no", indicó.

López Obrador sugirió que los adversarios a su proyecto de nación "apuestan" a que la recaudación del Gobierno caerá a raíz de la crisis económica provocada por el nuevo coronavirus.

Al respecto, el SAT publicó el martes que en el primer trimestre del 2020, la recaudación a través del pago de impuestos de los contribuyentes alcanzó el billón de pesos.

Con cifras preliminares, la recaudación por ingresos tributarios fue de un billón 3 mil millones de pesos entre enero y marzo de este año, lo que de acuerdo con el SAT implicó un aumento de 13.4 por ciento en términos reales respecto a igual periodo de 2019, cuando por impuestos se recaudaron 855 mil millones de pesos.

Grupos empresariales han sugerido a López Obrador que, a raíz de la crisis generada por el virus SARS-CoV-2 en México y a nivel mundial, el Gobierno contemple apoyos fiscales para las compañías.

El sábado, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) pidió al titular del Ejecutivo aplicar estímulos o impulsar medidas contracíclicas.

"El Gobierno Federal nos está pidiendo hacer lo imposible: pagar el 100 por ciento de impuestos y contribuciones teniendo cero ingresos. Nadie está obligado a lo imposible, sin embargo, los afiliados de la Canacintra vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos por mantener empleo", indicó el organismo en un comunicado.

Por otra parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó el martes que una de las propuestas presentadas por el organismo al presidente para reactivar la economía incluía el diferimiento de pagos de impuestos de las empresas hasta por 90 días y sin ningún interés.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo, explicó que las empresas harían el pago correspondiente en 2021.