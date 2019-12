Si el Gobierno de la 4T no apoya al sector agro, que no nos estorbe: Canacintra

Actualmente, el principal obstáculo que tiene el sector agroalimentario en México es el Gobierno, dijo Julio Rodríguez Trigueros, vicepresidente Nacional de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

“Hace poco tuvimos una reunión con el área de la Secretaría de Economía que va a tomar las acciones que llevaban en ProMéxico, y al preguntarnos nuestras inquietudes como sector únicamente les dijimos que si no nos ayudan, no nos estorben”, dijo el representante de la Canacintra este viernes durante el foro de Agronegocios Business Summit 2019 organizado por Deloitte.

Rodríguez Trigueros expresó que es muy importante alzar la voz, con el objetivo de que el Gobierno entienda la importancia del sector en la economía del país.

“Así como te encuentras en la Secretaría de Economía a personas que sí quieren ayudar, hay otras áreas que cómo estorban, como la Dirección General de Comercio Exterior; tan solo hay que preguntarles a los exportadores de aguacate las ‘broncas’ que han tenido para poder vender a Asia”, señaló.

El especialista en comercio exterior agregó que durante este sexenio se han eliminado apoyos importantes para el sector como ProMéxico y la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca).

“Aunque para ser justos, no toda la culpa de la desaparición de ProMéxico es atribuible a esta administración, este gobierno lo enterró, pero desde el sexenio pasado, año tras año le quitaron presupuesto, así que aunque tengas el mejor carro del mundo, sino te dan gasolina, no sirve de nada”, advirtió.

Al respecto, Rogelio Pérez, CEO de Mexican Beef, comentó que es una realidad que el gobierno cada vez está destinando menos recursos al sector, “Quisiéramos que existiera un ProMéxico, también nos gustaría contar con apoyos como Aserca, ya que todo esto ayuda a facilitar el comercio, pero en dado caso de que no se den, únicamente nos queda trabajar en conjunto para salir adelante”.

Rogelio Pérez apuntó que es clave mantener los mercados internacionales abiertos, por lo que espera que la ratificación del T-MEC se materialice pronto.

Al respecto, Félix González Sáenz, director general de acceso a mercados de bienes de la Secretaría de Economía, afirmó que es indispensable difundir entre la sociedad la importancia que tienen los tratados de libre comercio para México.

“La misma Organización Mundial de Comercio (OMC) lo ha aceptado, se ha fracasado en lograr transmitir al público general el por qué es importante el libre comercio y sus beneficios”, dijo.

México es el onceavo país a nivel mundial con más tratados comerciales firmados y vigentes.

A su vez, Michael Camuñez, exsubsecretario de comercio de Estados Unidos, puntualizó ante los asistentes del foro que "la necesidad es la madre de todas las invenciones", por lo que Estados Unidos y México tienen que aprovechar la abundancia en recursos naturales y mejorar su relación como socios comerciales.

“Tenemos que innovar, pero Innovación no necesariamente significa utilizar blockchain, máquinas o drones, también puede consistir en tomar productos existentes y darles un nuevo uso, por ejemplo, en Estados Unidos, no hay bar hípster que no ofrezca pan tostado con aguacate como un alimento de lujo y de ‘moda’, ahí está la creatividad”, dijo.

México para bien o para mal está ubicado al lado del mercado de consumo más grande del mundo, y los productores mexicanos deben aprovecharlo, apuntó el ex subsecretario de comercio estadounidense.