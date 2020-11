Si a Estados Unidos le da un 'catarrito', a México le da COVID: Enrique Quintana

La reactivación económica de México depende en gran medida de cómo se comporte la economía de Estados Unidos, por esta razón, Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial de EL Financiero, consideró que se debe seguir con lupa los indicadores de aquel país, ya que “si a Estados Unidos le da un catarrito, a México le da COVID”.

Los indicadores económicos en Estados Unidos han reflejado señales divergentes durante el cierre de 2020.

Por una parte, las solicitudes por desempleo no han cedido, “estos datos son un termómetro muy importante, hoy nos enteramos de que subieron inesperadamente, esto quiere decir que todavía no está robusta la economía norteamericana, no tiene la fuerza que tenía antes de la pandemia, es una economía que no acaba de arrancar”, analizó Quintana durante EF MEET POINT Conferencia magistral: Perspectivas económicas y políticas de México en 2021.

El Departamento de Trabajo estadounidense informó este jueves que las solicitudes por desempleo ascendieron a 742 mil al cierre de la semana que concluyó el 14 de noviembre, este dato fue superior a las 711 mil solicitudes registradas la semana anterior.

Po otra parte, Quintana señaló que el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos mostró un crecimiento espectacular durante el tercer trimestre del año, ya que creció más de 30 por ciento.

“Tomemos en cuenta que en EU anualizan el crecimiento, si se hiciera como en México, equivaldría a un crecimiento de poco más de 8 por ciento, estas son señales positivas para EU”, apuntó.

Para México, el factor más importante es el desempeño de la actividad industrial estadounidense, ya que todavía se ha mostrado titubeante durante el cierre del año.

Este indicador cobra relevancia, ya que México, Estados Unidos y Canadá forman parte de una gran cadena de suministro, “si EU no arranca con fuerza, será difícil que lo haga México, o que lo haga de forma sostenida”, agregó.

Hacia el futuro, Enrique Quintana señaló que se deberá observar lo que pase después del efecto rebote registrado en julio y agosto, “hasta ahora no tenemos claridad de que haya una recuperación franca y sostenida la industria norteamericana”, indicó.

