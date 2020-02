Sheffield 'tunde' a Alibaba: 'No pela a la Profeco ni a nadie, no existimos para ellos'

Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), criticó este lunes a la compañía china Alibaba en temas de comercio electrónico, esto debido a que, dijo, no toman en cuenta al consumidor mexicano y además no cumplen con las leyes nacionales.

"Nosotros sí vemos que hay distinta calidad en los proveedores del comercio electrónico. Tenemos a un Alibaba que ve a México como Dios a los conejos, o sea, no existimos, nos ve chiquitos y orejones, en otras palabras no nos pelan, ni a la Profeco ni a nadie, no toman en cuenta nuestras leyes, nuestros hábitos de consumo, ni siquiera los precios los tienen en pesos mexicanos", resaltó Sheffield al final de la conferencia mañanera.

En contraposición, señaló el titular de la Profeco, hay empresas como Amazon y MercadoLibre (dos de las principales plataformas de e-commerce en el país) que sí cumplen con las leyes y que se preocupan por el consumidor en México.

"Y otras empresas como eBay, que hoy día no cumplen (las leyes), pero que, coordinados con nosotros, están haciendo un esfuerzo por llegar a cumplir y darnos nuestro lugar como consumidores", añadió Sheffield.

El procurador recalcó que el tema del cumplimiento de las leyes también se observa en otros sectores como el de las apps de transporte, donde por ejemplo "Uber cumple y DiDi no cumple".