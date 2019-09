Senasica descarta riesgo fitosanitario por potencial recorte presupuestal

Después de que miembros de la iniciativa privada expresaran preocupación por el tema fitosanitario en México tras el recorte de 9 por ciento en el Programa de Sanidad e Inocuidad Alimentaria establecido en el proyecto de presupuesto, el director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Javier Trujillo, aseguró que no hay ningún riesgo latente.

“Hoy mismo tenemos un evento de mosca mediterránea en Manzanillo, costó 40 millones de pesos resolverlo y es un dinero que no está en el presupuesto, pero para esos temas el Gobierno federal no va a escatimar, sea establecido en el PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) o no, entonces esos temas siempre van a tener suficiencia en personal, en logística, en combustibles, en vehículos, eso no va a estar arriesgado como lo afirma, en este caso, Bosco de la Vega en el CNA”, dijo Trujillo al ser entrevistado en el marco de un evento en la Ciudad de México.

De acuerdo con el funcionario, México es uno de los cinco países a nivel mundial que cuentan con los reconocimientos de espacios libres de las cinco enfermedades animales más importantes del mundo.

“Somos uno de los cinco países que tenemos reconocimiento de la Organización Mundial de Salud Animal como áreas libres de las cinco enfermedades más importantes en el mundo y eso nadie no los regaló, es un trabajo efectivo, somos de los pocos países que cuando logramos erradicación mantuvimos el estatus”, agregó Trujillo.

Asimismo, el director en jefe del Senasica aseguró que, los recortes que se han realizado en las dependencias hasta la fecha no han afectado directamente a los inspectores sanitarios que se encuentran en los puntos de entrada del país.

“En los 100 puntos de entrada internacional somos mil 200 inspectores. En ningún momento se ha sacrificado eso en consecuencia con lo que les estoy diciendo, nuestra principal misión es que no entre las plagas exóticas, eso no lo podemos sacrificar”, apuntó Trujillo.

Megasimulacro contra la peste porcina africana

Trujillo expuso estos comentarios en el marco del banderazo de salida del megasimulacro de la Peste Porcina Africana, una de las enfermedades que amenaza a nivel mundial al hato de puercos.

Dentro de este ejercicio, el cual se realizará en ocho zonas productoras de cerdo a nivel nacional, participarán más de 400 especialistas del Senasica a nivel de campo realizando acciones de cuarentena en predios supuestamente afectados por la enfermedad.

De la misma forma, en el ejercicio se contemplan hipótesis en donde agentes externos introducen de forma intencional la enfermedad en el país, algo a lo que se le conoce como bioterrorismo.

“Estamos incluso pensando en hipótesis, que alguien en forma intencional, por buscar un beneficio, pudiera originar este tipo de eventos. Nos acompaña la guardia nacional, la defensa nacional, y ellos tienen un expertise bien establecido sobre esos temas e incluso el uso de fuerza pública para contrarrestar esas acciones criminales”, indicó Trujillo.