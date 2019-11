Senado eliminará (de nuevo) el artículo que legaliza autos ‘chocolate’, afirma Monreal

El Senado eliminará en la sesión de este martes el artículo 15 transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2020, el cual establece la legalización de los vehículos de procedencia extranjera, conocidos como ‘autos chocolate’, indicó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta, Ricardo Monreal.

“Es previsible que la Cámara de Senadores, porque me lo han dicho los coordinadores, mantenga su postura, de eliminar el referido décimo quinto transitorio”, afirmó.

En su sesión del 30 de octubre pasado, la Cámara de Diputados aceptó nueve de las modificaciones formuladas por el Senado al paquete de la LIF, con excepción del relacionado con la eliminación de la legalización de los vehículos importados.

La Cámara de Diputados envió al Senado el paquete de la LIF, acompañado de un acuerdo mediante el cual los diputados manifiestan, de antemano, su aceptación de que la Cámara alta decida enviar al Ejecutivo federal, para su publicación, únicamente los artículos aprobados por ambas Cámaras.

El Senado también debe aprobar un acuerdo en el que acepta remitir al Ejecutivo el proyecto de decreto sólo con los artículos aprobados por ambas Cámaras.

“En ese momento, la Asamblea, una vez que se manifieste que está de acuerdo en eliminar el décimo quinto, se manda todo el articulado al Ejecutivo federal para su publicación, sin dicho artículo, en donde no hay acuerdo”, sostuvo.

El político zacatecano consideró que el tema de los ‘autos chocolate’ es un problema serio, por lo que el Senado actuará con mucha prudencia, para mantener la planta productiva y preservar el ascenso en la industria.

Por otra parte, anunció que el Senado planteará a la Secretaría de Hacienda y al Servicio de Administración Tributaria que ‘los autos chocolate’ que ya circulan en el territorio nacional puedan ser regularizados, con el objetivo de que paguen sus impuestos y tengan una identificación plena mediante un número de placas.

Sobre la legalización de ‘autos chocolate’, Guillermo Prieto, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), indicó que el Senado ha hecho un análisis más consciente, por lo que confía en que rechazarán la propuesta de los diputados.

Señaló que en la fracción de Morena de la Cámara de Diputados no se dan cuenta de que con esta iniciativa están afectando a México y a una de sus principales fuentes de crecimiento y recaudación.

Combate al outsourcing

Por otra parte, Monreal afirmó que la iniciativa presentada por el senador Napoleón Gómez Urrutia para combatir el outsourcing no tiene el aval de la bancada Morena.

Dijo que el también líder del sindicato minero presentó de manera individual la iniciativa que ha sido señala como contraria al T-MEC. “No hemos discutido en el grupo, no es una posición del grupo ni tiene el aval completo del grupo. No quiere decir que no lo vaya a tener si es que el grupo lo considera, pero no lo hemos discutido”, aclaró.

Anunció, no obstante, que la bancada de Morena escuchará a los empresarios, antes de dictaminar la iniciativa.