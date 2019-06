Senado 'batea' por cuarta ocasión a 'candidato rebelde' de AMLO

Edmundo Sánchez Aguilar fue rechazado por cuarta ocasión por el pleno del Senado para ocupar un puesto público en el sector energético.

Sánchez Aguilar, quien en abril pasado mantuvo una discusión con algunos senadores de la Comisión de Energía, no logró este jueves los votos suficientes por parte de los legisladores que forman el pleno del Senado para ocupar el cargo de miembro independiente del comité técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Obtuvo 66 votos a favor, 49 en contra y dos abstenciones, con lo que no logró las dos terceras partes necesarias.

Se trata de la cuarta ocasión en que el doctor en finanzas por la Universidad de Columbia es propuesto por el jefe del ejecutivo para ocupar un puesto público.

En abril pasado fue nominado para ser comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y en mayo para ser consejero independiente de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En ninguna de las anteriores ha alcanzado los votos suficientes para ser ratificado.

Durante su segunda comparecencia para ser parte de la CRE mantuvo un altercado con los senadores que forman parte de la Comisión de Energía, al abandonar su comparecencia alegando pérdida de tiempo. Esto le ocasionó a Sánchez Aguilar una enemistad con algunos de los legisladores, entre ellos la panista Xóchilt Gálvez.

“Perdonen la expresión, se ha cuestionado mucho el perfil de los candidatos, yo no soy quien para defender el perfil de los candidatos pero no hay a quien irle. No sé quién es más burro, los perfiles o los senadores”, dijo en aquella ocasión.