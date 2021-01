Semáforo rojo provocará cierre de 40 mil empresas y pérdida de 200 mil empleos: Canaco-CDMX

El semáforo rojo en la Ciudad de México por segunda ocasión por la pandemia del COVID-19 cobrará la vida de más de 40 mil empresas y causará la pérdida de más de 200 mil empleos, advirtió Nathan Poplawsky, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco-Servytur), al señalar que los apoyos otorgados por el gobierno son insuficientes.

“Hacemos un llamado a las autoridades para establecer un verdadero diálogo con el sector productivo de la ciudad e implementar medidas efectivas que protejan el empleo, conserven las cadenas productivas, garanticen la viabilidad de las MiPymes y permitan superar esta crisis en el menor tiempo posible”, expuso mediante un comunicado.

Después de 10 meses de pandemia, nadie sabe a ciencia cierta cuánto tiempo más se enfrentará esta circunstancia, detalló el líder empresarial, por lo que se debe construir entre todos una nueva normalidad en la que convivan, por un lado, el tema de la salud y, por el otro, el tema económico y las empresas formales que integran el sector terciario han demostrado su solidaridad y apoyo a lo largo de esta crisis.

"Reiteramos que estas empresas no son las responsables del incremento de contagios y hospitalizaciones, esto quedó demostrado cuando, a pesar del cierre total de los negocios no esenciales en el Valle de México durante tres semanas, no se logró el objetivo de bajar el número de contagios y de hospitalizaciones”, dijo.

El comercio formal, junto con los negocios de servicios y turismo de la Ciudad de México, coinciden con el llamado de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en el sentido de no politizar la pandemia.

