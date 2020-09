Segundo Informe: el reto de enfrentar doble crisis

La actual administración llega a su Segundo Informe de Gobierno en medio de la mayor crisis en casi un siglo, con severos impactos en los niveles de empleo, en los ingresos de los hogares y en la actividad empresarial.

Para los analistas, el informe es una buena oportunidad para que el presidente genere una lectura correcta de la situación actual y presente un panorama a futuro.

“Vamos a dar detalles de cómo estamos enfrentando esta doble crisis, la sanitaria y la económica, y consideramos que, a pesar de los pesares, vamos bien en la atención de las dos crisis”, dijo el lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.

Señaló que en materia económica nos estamos recuperando y se cumplió el pronóstico de que íbamos a caer y nos íbamos a levantar, en forma de ‘V’.

“Nuestros adversarios decían que iba a ser una ‘L’, que íbamos a caer y que íbamos a seguir abajo; pues ya no fue así afortunadamente, ya tenemos indicadores que demuestran que estamos saliendo de la crisis económica”, añadió.

Los analistas difieren de este pronóstico y esperan una lenta recuperación; para 2020 esperan una caída de 9.9 por ciento en el PIB y un avance de 3.5 por ciento para 2021.

Diagnóstico negativo

“Esta economía se va a recuperar a un ritmo pausado y gradual”, señaló Joel Virgen, economista en jefe para México de BNP Paribas, y dijo que la economía mexicana es de las que más ha sufrido el choque económico en el mundo, puesto que ha sido de los países que han dado menos estímulos fiscales para mitigar el impacto de la pandemia. Consideró que en el Informe de hoy podría darse a conocer un trabajo conjunto con la iniciativa privada para apaciguar el clima de incertidumbre entre los inversionistas.

“Hoy estamos pagando las consecuencias de no haber actuado a tiempo con una fuerte caída de la economía, la cual era inevitable, se ha transformado en la peor crisis desde 1932”, afirmó Carlos Ramírez, consultor de Integralia, y consideró que el no haber tenido una postura flexible por parte de las autoridades fiscales para proteger a las empresas y los empleos derivará en un sexenio perdido.

“La principal causa de dos años con crecimiento negativo tiene que ver principalmente con la falta de confianza, no respetar el Estado de derecho, además la inseguridad que hay en el país es alta”, señaló Ernesto O’Farrill, presidente de Bursamétrica.

Carlos González, director de análisis y estrategia bursátil en Monex, destacó que la vulnerabilidad del Estado de derecho ha mermado la recuperación económica.

Añadió que, uno de los factores de riesgo que sigue latente es el tema de Pemex, a la cual no se le ve forma de salir sin el apoyo de la iniciativa privada y pone en riesgo la calificación crediticia y la pérdida de grado de inversión.

Débil desempeño

En el segundo trimestre, el PIB registró una caída histórica de 18.7 por ciento anual, se han perdido un millón 118 mil empleos formales en los últimos cinco meses, y el Coneval estima que en este año el número de pobres se elevaría hasta en 9.8 millones. Ayer Banxico informó que el crédito al consumo registró su mayor caída en 19 años.

En junio pasado, diversos indicadores ya registraron un crecimiento mensual, y el lunes, el Inegi informó que en la industria maquiladora el personal ocupado subió 0.3 por ciento, y una cifra similar en otros sectores económicos básicos.

El presidente López Obrador destacó que en agosto se detuvo la caída de empleo formal y señaló que en ese mes se recuperaron 90 mil de las plazas perdidas.

Austeridad deteriora la administración federal

El gobierno de López Obrador llega al Segundo Informe también con un deterioro en la administración pública debido a las medidas de austeridad aplicadas a partidas presupuestales básicas como el pago de energía eléctrica o agua, así como a la prestación de servicios públicos o mantenimiento de infraestructura en general.

Las entidades han registrado interrupciones en el suministro de agua potable o en trabajos de mantenimiento de alcantarillado debido a que CFE “le bajó el switch” a la Conagua por falta de pago.

El recorte afectó partidas operativas como asesorías para defensa de tratados comerciales en la Secretaría de Economía, incluso, redujo el gasto para combatir el COVID-19, ya que la Secretaría de Agricultura disminuyó el presupuesto para comprar materiales de sanitización.

Un ejercicio realizado por El Financiero con base en datos abiertos de Transparencia Presupuestaria y solicitudes de información, muestra que el presupuesto aprobado este año en las partidas 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales para las 22 dependencias objeto del decreto fue de 70 mil 277 millones de pesos.

Al cierre del segundo trimestre de 2020 y luego del recorte del 75 por ciento ordenado por el decreto, el presupuesto para esas dependencias se modificó y bajó a 58 mil 41 millones de pesos.

Sin embargo, las dependencias han pagado 35 mil 689 millones de pesos a junio, cifra que representa un recorte de 61 por ciento respecto del monto modificado, por lo que Hacienda estaría próxima a alcanzar el porcentaje del decreto.

Rodolfo de la Torre, investigador del CEEY, sostuvo que “la salud, la educación y en general los servicios públicos a los ciudadanos sí están en austeridad. La consecuencia es que los ciudadanos estamos viendo deterioro en la calidad de la administración pública”.

Carlos Ramírez, investigador en Integralia, dijo que “la austeridad aplicada no tiene precedente en la historia reciente y está afectando actividades diarias del sector público, pero el gobierno no ha colapsado porque está siendo resiliente y porque hay actividades en donde el efecto no es inmediato”.

Segundo Informe será en Palacio y con el gabinete presente

El primer párrafo del documento ya está escrito, y será sobre corrupción. No habrá conferencia mañanera, pero sí un mensaje con la presencia de varios miembros del gabinete. Ya por la tarde, será entregado el informe por el segundo año de gobierno de López Obrador.

El lunes, el jefe del Ejecutivo dio una pincelada de lo que sería su mensaje con motivo de su segundo informe, que será presentado este martes a las 9:00 de la mañana desde el patio de honor de Palacio Nacional.

“No lo voy a ir a escribir ahora porque ya tengo la primera versión, ya tengo el borrador, el primer párrafo del informe es sobre la corrupción, ya con eso le contesto”, señaló.

El acto público se limitó a 70 invitados, entre ellos, funcionarios del primer círculo de Gobierno, líderes obreros, indígenas, empresarios, algunos gobernadores, y los nuevos representantes del Congreso. Pero también se le extendió la invitación al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz, así como al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar.

“Es a las 9:00 porque a esa hora no hay todavía sol y se puede estar ahí”, dijo el mandatario.

En cuanto al discurso, recordó que el primero de diciembre prometió que quedarían sentadas las bases de la transformación, “pero vamos bien, no nos hemos desviado a pesar de la pandemia y de la reacción conservadora”.

“A punto de terminar la primera etapa, que consiste en sentar las bases de la transformación, creo que ya se definió con mucha claridad lo que es este gobierno, se están sentando las bases, los cimientos para la transformación”, agregó.

El protocolo legal será por la tarde, la entrega-recepción se realizará en el Salón Protocolo del Palacio Legislativo de San Lázaro a las 17:00, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, será la encargada de entregar el documento al Congreso de la Unión.

Con información de Guillermo Castañares, Cristian Téllez, Zenyazen Flores y Amílcar Salazar Méndez.