Seguiremos impugnación por la suspensión definitiva de medidas de Sener, apunta AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó este viernes que se va a seguir la impugnación hecha por la Secretaría de Energía (Sener) tras la resolución de un juez en materia de competencia que dictó suspender de manera definitiva las medidas que limitan a renovables.

Al ser cuestionado sobre el tema y hasta dónde llegará la Sener en la impugnación, el mandatario federal comentó que van a seguirla.

"Pues vamos a seguirla, a continuarla, porque se les pasó la mano, abusaron las empresas, me da pena decirlo, pero sacaron mucha ventaja de los pasados gobiernos", dijo.

"Claro que vamos a los tribunales. ¿Y qué les mando a decir? No como amenaza ni como advertencia sino buscando convencer, que se dialogue. He dado instrucciones también que los busquen y que se les expliquen que ya son otros tiempos, y que se busquen arreglos, que no vamos a actuar de manera arbitraria pero que entiendan que ya no podemos seguir con esos contratos leoninos porque se afecta el interés nacional, eso es todo", argumentó.

El jueves, un juzgado especializado en competencia suspendió de manera definitiva las medidas contenidas en la política de confiabilidad publicada en mayo pasado por la Sener, y el último acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que atentan en contra de las energías renovables.

El juez Rodrigo de la Peza, del primer Juzgado especializado en Materia económica y telecomunicaciones, otorgó la medida a la Asociación Civil Defensa Colectiva.

Más tarde, la Secretaría de Energía señaló que, si bien la resolución fue otorfada en respuesta al legítimo derecho de amparo de terceros, la dependencia combatirá la resolución.