Secretaría del Trabajo descarta inspecciones, multas y 'operativos sorpresa' por norma antiestrés

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no hará inspecciones, ni impondrá multas, Y tampoco hará algún “operativo sorpresa” en empresas con motivo de la entrada en vigor de la NOM-STPS-035, conocida como Norma anti estrés laboral, sostuvo Omar Nacib Estefan Fuentes, director de Seguridad y Salud en el Trabajo.

“Lo que me gustaría transmitir a los centros de trabajo, empresarios grandes, medianos y pequeñas empresas es que no vamos a salir a partir del día de hoy a inspeccionar a diestra y siniestra buscando imponer multas (…) no tenemos contemplado ningún operativo sorpresa, no vamos a salir a buscar fiscalizar el cumplimento de la Norma, entró en vigor la Norma, pero eso no quiere decir que habrá inspecciones”, afirmó en entrevista.

El funcionario dijo que en el caso de que una empresa de manera constante decida no cumplir la Norma, lo que procederá es realizar una visita de inspección que no será la única oportunidad del centro de trabajo para mostrar sus avances respecto de la Norma, ya que la autoridad podrá visitar el lugar hasta en 5 ocasiones para verificar el cumplimiento; si no hay avance, se impondría la multa.

Indicó que la NOM-STPS-035 tendrá una implementación diferenciada para los centros de trabajo.

La primera etapa delimita los requisitos con los que los centros de trabajo tendrán que cumplir, como son las medidas de prevención, la identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos y la difusión de la información.

En la segunda etapa, que inicia el 23 de octubre de 2020, la implementación consistirá en la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, la evaluación del entorno organizacional, las medidas y acciones de control, la práctica de exámenes médicos y los registros.

“Este año lo que tienen que hacer las empresas de hasta 15 trabajadores es establecer e implantar la política de prevención y de riesgos psicosociales, adoptar medidas... y difundir y proporcionar información a los trabajadores”, subrayó.