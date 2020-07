Secretaría de Economía aseguró que seguirá brindando equipos de cómputo a sus trabajadores

La Secretaría de Economía (SE) precisó, a través de un oficio dirigido a subsecretarios, titulares de unidad, directores generales y coordinadores administrativos, que la dependencia continuará proporcionando el equipo de cómputo necesario para el desempeño laboral de sus servidores públicos.

“En observancia de los mandatos legales de la SE, así como de las disposiciones jurídicas en materia de ejercicio del gasto, austeridad republicana y conforme al presupuesto modificado autorizado a la SE, para el desarrollo de las funciones esenciales asignadas, se continuará proporcionando el equipo de cómputo necesario para el desempeño de las mismas y ejecutadas por las personas servidoras públicas de la SE”, puntualizó el documento.

La dependencia también indicó que mantendrá un enfoque institucional y congruente para darle un uso óptimo y aprovechamiento a los recursos públicos federales.

“De esta forma, la SE puede cumplir con los objetivos de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a los cuales fueron destinados”, apuntó el oficio.

Asimismo, el documento enfatiza que en apego a la legislación laboral y a la normatividad aplicable, se seguirán proporcionando los instrumentos necesarios para que los empleados puedan cumplir con su trabajo.

“Seguirá únicamente la devolución de los equipos por baja, renuncia y/o cierre de oficinas”, aclaró el texto.

La dependencia argumentó que el oficio con número 700.2020.00422.713.0156.2020 es una “precisión” al oficio que fue divulgado el paso 23 de junio, en el que se enunciaban diversas medidas para aplicar la reducción presupuestaria en los servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs).

El documento fue firmado por Ricardo Miranda Burgos, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la dirección general de Tecnologías de la Información, y Juan Miguel de la Garza Chacón, director general de Tecnologías de la Información, con fecha del 3 de julio de 2020.

Tiempos difíciles para el personal de la SE

De acuerdo con fuentes consultadas por El Financiero, diversos trabajadores de la Secretaría de Economía se están enfrentando a situaciones complicadas para cumplir con su trabajo diario, ya sea por falta de equipo o por condiciones adversas.

“Pensaríamos que después del hackeo que recibió la dependencia, recibiríamos condiciones más seguras para trabajar, pero desde hace rato no se han pagado los antivirus de nuestros equipos y como no servían los correos institucionales, tuvimos que utilizar nuestros correos personales para recibir reportes e información, y eso es una gran responsabilidad, ya que manejamos información sensible de empresas”, señaló un trabajador de la dependencia.

A su vez, los trabajadores que siguen yendo a laborar a las oficinas de la SE expresaron que no hay gel antibacterial, jabón y papel higiénico en los baños, por lo que todo el material para prevenir el COVID-19 debe ser adquirido por ellos mismos.