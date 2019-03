Seade y Kalach ven oportunidad de ratificación del T-MEC en el primer semestre del 2019

La iniciativa privada y los gobiernos ven una ventana de oportunidad para ratificar el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en los congresos en el primer semestre del 2019, así lo consideraron Jesús Seade, secretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Moisés Kalach, coordinador del consejo consultivo de negociaciones internacionales del Consejo Coordinador Empresarial.

“Una ratificación en abril la veo difícil, quizás en mayo-junio… México no tiene restricciones (de temporalidad para ratificar), los que tienen calendarios políticos inminentes son EU y Canadá, y me da gusto que ahora están pensando en ponerse las pilas y apretar para que salga antes de medio año”, dijo este jueves Seade, quien sostuvo reuniones la semana pasada con funcionarios estadounidenses en Washington para discutir el estatus del acuerdo.

Por otro lado, Kalach mencionó que él ve un espacio para la ratificación entre finales de abril y finales de mayo, periodo en el que considera se podrían alinear los intereses de Estados Unidos y de México.

Con respecto a potenciales cambios en el acuerdo, el empresario aseguró que la postura actual es mantenerlo como se firmó ya que cree que se atravesaría por una situación delicada si se da la pauta a realizar ajustes en lo ya negociado.

“La postura hoy del Gobierno mexicano… y del sector privado es que no hay cambios, no tiene por qué haber cambios, el tratado es sólido está muy bien balanceado, contiene muchos de los elementos que los demócratas quieren ver en el tratado, contiene muchos de los elementos que el nuevo Gobierno mexicano incluyó, toda la parte económica quedó muy sólida y modernizada, no vemos por qué abrir ese tratado”, apuntó Kalach.

Seade coincide con Kalach y asegura que el contenido del acuerdo ya está cerrado, a pesar de ello, considera que podrían escucharse algunas demandas de quienes planteen un cambio para navegar sobre las posibles soluciones en esquemas paralelos al tratado.

“Yo soy muy respetuoso, hay mucha gente que dice: ‘no hay cambios, no hay cambios’, y eso es decirle al señor que está pidiendo cambios: ‘no, cállate, está cerrado. Lo que yo digo es quiero entender de qué estás hablando, quiero entender cuál es el problema y vamos a ver cómo se resuelve”, dijo Seade.

Aranceles de la 232

En materia de los aún vigentes aranceles al acero y al aluminio mexicano, Seade dijo que desde noviembre el representante comercial de EU, Robert Lighthizer, le había expresado su interés por terminar con el asunto, no obstante, México ha tenido que mantener la lista de productos estadounidenses retaliados, pero no descartó su apoyo hacia medidas espejo a productos de acero si eso puede dar un punto final a los gravámenes.

Seade también dijo que fácilmente se podría encontrar una solución a este asunto en un periodo de un mes; sin embargo, se tiene que tomar la decisión de entrar en una negociación, la cual aún no se ha tomado.

Hace unas semanas, la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE), Luz María de la Mora, mencionó que se estaba estudiando la lista de productos gravados por la administración pasada como respuesta a los gravámenes siderúrgicos de EU y que se exploraba la posibilidad de agregar otros productos a la lista.

Al respecto, Kalach dijo que en la SE se está analizando el tipo de arancel que se planeaba instaurar y que, en la iniciativa privada, hay diversas opiniones sobre el tema.

“La SE está estudiando si esto puede ser un lado más de la visión económica o va a ser una visión económica-política los aranceles, hoy tenemos una combinación entre económica y política… entonces la SE lo está estudiando, está viendo qué sería lo mejor, y también hay diferentes opiniones del sector privado, entonces también tenemos que ser cuidadosos y respetuosos de ese tema, entones no hay conclusión todavía”, indicó Kalach.