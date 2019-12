Jesús Seade viaja a EU para concluir la revisión del T-MEC: Ebrard

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó este martes que el subsecretario Jesús Seade está viajando a Estados Unidos para hacer una revisión sobre el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Jesús Seade está viajando a Washington para terminar la revisión para la implementación del tratado en Estados Unidos", dijo en su comparecencia ante el Senado con motivo del Primer Informe de Gobierno.

El canciller añadió que el fin de semana más reciente "se dio un primer conocimiento" al subsecretario para América del Norte sobre los documentos del acuerdo comercial, los cuales han sido motivo de deliberaciones entre la administración del presidente Donald Trump y la Cámara de Representantes.

Debido a esta primera vista, el canciller consideró que no hay sorpresas ya que, además, en México ya fueron recibidos anteriormente Richard Trumka , presidente de la organización AFL-CIO, y a Richard Neal, representante demócrata, con quienes se ha compartido la legislación laboral mexicana vigente.

Ante los senadores, Ebrard recordó que cualquier acuerdo que pudiera afectar a México será sometido a la Cámara alta para su análisis.

Cualquier modificación al T-MEC necesita el 'visto bueno' del Senado

Por otro parte, el canciller apuntó que cualquier cambio al T-MEC tiene el mismo estatus jurídico que el resto del tratado, por lo que deberá ser aprobado por el Senado mexicano.

“Cualquier documento, cualquier obligación jurídica que vaya asumir el Estado mexicano tendrá que será consultado con ustedes antes y será sometida a su consideración como es debido, de acuerdo con la Constitución. Así se hará, no habrá nada que ustedes no conozcan, no nos autoricen o modifiquen”, precisó.

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá fueron los que presionaron para incluir inspecciones laborales como parte del T-MEC, una disposición rechazada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El acuerdo fue avalado por la Cámara alta el pasado 19 de junio. Sin embargo, también debe contar la aprobación de los congresos de EU y Canadá, proceso que no se ha dado.