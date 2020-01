Seade descarta estacionalidad para revisiones agrícolas

Jesús Seade, subsecretario de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, afirmó que el concepto de estacionalidad agrícola propuesto por productores del estado de Florida es inaceptable y que está fuera del T-MEC.

Con ese tipo de esquema, los productores estadounidenses buscan proteger sus cosechas de prácticas comerciales desleales que perjudican al sector durante una determinada temporada.

El pasado 9 de enero, Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, propuso una serie de compromisos para abordar las prácticas comerciales desleales que perjudican a los productores estadounidenses en una carta que también hizo llegar a Seade, como líder negociador del tratado.

“Es una carta muy cuidadosamente escrita, no tiene una palabra incorrecta, no tiene ni una palabra que prometa algo ilegal, las medidas que buscan los productores de Florida son medidas inconsistentes con lo acordado con el T-MEC y la Organización Mundial de Comercio (OMC), son cosas que no se valen, son básicamente abusos del sistema de antidumping”, dijo Seade.

El negociador comercial mexicano mencionó que la carta de Lighthizer solo es una promesa de que se realizará un estudio sobre el tema, pero que no irá más allá de eso.

Cuestionado sobre el tema, Juan Carlos Baker, exsubsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, coincidió en que la solicitud de los productores de Florida es totalmente inaceptable, y que fue un asunto que México siempre rechazó.

“Es un tema que solo le compete a Estados Unidos, México no tiene por qué reabrir el tratado ni hacer más concesiones, ni exponerse de ninguna manera a que seamos el objeto de las presiones de los grupos proteccionistas de EU”, señaló el experto.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, si el Congreso de Estados Unidos aprueba el T-MEC sin proteger a los productores agrícolas, se estima una pérdida de hasta 8 mil puestos de trabajo y 400 millones de dólares en ingresos perdidos.

“Florida es uno de los dos principales estados de Estados Unidos para la producción de productos de temporada como tomates, fresas, pimientos, arándanos, pepinos y otros, con un valor de mercado valorado en más de mil millones de dólares”, señaló el departamento.

Con información de Héctor Usla